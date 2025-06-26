Перемирия в 2025 году не будет? Прогнозы изменились, но есть важный момент - WP

Украинские чиновники теперь говорят, что основное внимание уделяется тому, что нужно сделать, чтобы остаться на плаву

В основе всех экономических прогнозов перемирие в Украине должно было произойти в середине 2025 года. Однако уже сейчас положительное влияние на экономику уже не рассматривается.

Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника в президентской администрации США. Он говорил об этом на условиях анонимности.

"Прекращение огня было в основе всех экономических прогнозов, что оно может наступить где-то в середине 2025 года", — отмечал он.

Однако уже, по словам чиновника, "положительное влияние на экономику в этом году больше не рассматривается", но есть надежды на 2026 год.

"Украинские чиновники теперь говорят, что основное внимание уделяется тому, что нужно сделать, чтобы остаться на плаву", — говорится в материале.

Следовательно, это может говорить о том, что прекращения огня в связи с нынешним положением не будет в 2025 году. Но в то же время нельзя исключать, что под "положительным влиянием" имеется в виду не перемирие, а что-то другое. Чиновник этого не уточнил.

Также указано, что в настоящий момент экономика Украины держится, хотя и большой поддержкой Запада. При этом по словам чиновников и аналитиков, риск заключается в том, что финансовой помощи будет недостаточно для дальнейшего развития.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Сергей Грабский объяснил, почему Путину не нужно перемирие. По его мнению, все разговоры о мире не имеют значения.