Переплюнули Францию и Японию: расходы Украины на оборону выросли до рекордных цифр

Украина тратит на оборону на 838% больше пяти лет назад

Украина за последние пять лет в десять раз увеличила расходы на оборону. По этому показателю она сейчас занимает восьмое место среди всех стран мира. Значительно выросли "оборонные" расходы российского режима – Россия переместилась на третье место, сразу за США и Китаем, поскольку поддержка агрессии в Украине стоит Кремлю огромных денег.

Об этом сообщил проект UA War Infographics. Проект опубликовал инфографику, составленную с использованием ряда данных, в том числе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что по данным 2024 года Украина тратила на оборону 64,7 миллиарда долларов США. По сравнению с 2020 годом, когда на оборону уходило всего 6,8 миллиарда, рост расходов составил +838%. Резкий рост начался с 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ: по состоянию на декабрь 2022 года расходы Украины на оборону выросли до 41,2 миллиарда долларов.

Таким образом, по показателю расходов на оборону за год Украина уже обошла Францию (64,7 млрд. долларов, +10%) и Японию (55,3 млрд. долларов, +3%). Лидерами рейтинга оборонных расходов стали США (997 млрд долларов, +24%), Китай (313 млрд долларов, +10%) и Россия (149 млрд долларов, +126%). Также увеличили оборонные расходы Германия, Индия, Великобритания и Саудовская Аравия.

Сравнение расходов в топ-10 стран (UA War Infographics)

Отметим, что в Берлине еще в мае заявили: учитывая усиление угрозы со стороны России, Германия начнет заниматься реформой армии. Новый канцлер Фридрих Мерц сообщил, что армия страны должна стать достаточно сильной, чтобы никому не пришло в голову на нее нападать. К возможной войне с РФ готовится и Польша: ее оборонные расходы выросли сильнее всего среди членов НАТО.

На прошедшем в июне 2025 года саммите Альянса в Гааге лидеры стран-членов альянса договорились направлять 5% своего годового ВВП на безопасность до 2035 года в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа. Разработанный НАТО компромисс требует, чтобы союзники выделяли "не менее 3,5% ВВП" на военные расходы в строгом смысле и дополнительно 1,5% на безопасность в широком смысле, включая "защиту критической инфраструктуры" и "сетевую" оборону. Кроме того, в сумму будет включена помощь государств Украине.