Во Франции договорились о создании нового государства: как оно выглядит и где расположено
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Соглашение должно быть одобрено в парламенте Франции и на референдуме в Новой Каледонии
Во Франции было заключено соглашение о создании "Государства Новая Каледония". И хотя оно будет иметь автономию, но в то же время полной независимости от Франции не будет.
Об этом было сообщено в пресс-службе французского правительства. Соглашение подписали представители центральной французской власти и политическими партиями этого региона.
Далее соглашение должно быть одобрено в парламенте Франции и на референдуме в Новой Каледонии.
"Государство Новая Каледония в составе Республики: это ставка на доверие. Настало время уважения, стабильности и объединения доброй воли для построения общего будущего", — написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х (бывший Twitter).
В 2026 году, как ожидается, примут основной закон Новой Каледонии. Он будет определять принципы организации власти на острове, жители которого смогут иметь двойное гражданство.
Как указано в проекте, Новая Каледония будет поддерживать дипломатические отношения в соответствии с международными обязательствами и фундаментальными интересами Франции, среди которых перечислены безопасность и оборона.
Справка: Новая Каледония расположена в Тихом океане примерно в 1300 км к востоку от Австралии и в 2000 км к северу от Новой Зеландии. В 1853 году она была присоединена к французской колониальной империи. В 1946 году получила статус заморской территории, и все ее жители, включая канаков, получили гражданство Франции.
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