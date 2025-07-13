Во Франции договорились о создании нового государства: как оно выглядит и где расположено

Соглашение должно быть одобрено в парламенте Франции и на референдуме в Новой Каледонии

Во Франции было заключено соглашение о создании "Государства Новая Каледония". И хотя оно будет иметь автономию, но в то же время полной независимости от Франции не будет.

Об этом было сообщено в пресс-службе французского правительства. Соглашение подписали представители центральной французской власти и политическими партиями этого региона.

Далее соглашение должно быть одобрено в парламенте Франции и на референдуме в Новой Каледонии.

"Государство Новая Каледония в составе Республики: это ставка на доверие. Настало время уважения, стабильности и объединения доброй воли для построения общего будущего", — написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х (бывший Twitter).

В 2026 году, как ожидается, примут основной закон Новой Каледонии. Он будет определять принципы организации власти на острове, жители которого смогут иметь двойное гражданство.

Как указано в проекте, Новая Каледония будет поддерживать дипломатические отношения в соответствии с международными обязательствами и фундаментальными интересами Франции, среди которых перечислены безопасность и оборона.

Фото сделано в Новой Каледонии. Википедия

Новая Каледония. Фото: Википедия

Справка: Новая Каледония расположена в Тихом океане примерно в 1300 км к востоку от Австралии и в 2000 км к северу от Новой Зеландии. В 1853 году она была присоединена к французской колониальной империи. В 1946 году получила статус заморской территории, и все ее жители, включая канаков, получили гражданство Франции.

Новая Каледония на карте

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