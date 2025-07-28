Франція посилить тиск на Росію: Макрон дав обіцянку Зеленському

Макрон заявив, що Європа буде залучена у мирний процес в Україні

Франція продовжить надання військової допомоги Україні. Одночасно із тим Париж значно посилить тиск на Росію, щоб змусити російський режим припинити війну в Україні та піти на мирну угоду.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Макрон заявив, що Європа буде залучена у мирний процес в Україні.

"Я підтвердив підтримку Франції: ми продовжуватимемо посилювати нашу допомогу Україні та збільшуватимемо тиск на Росію, яка повинна нарешті погодитися на припинення вогню, що відкриє шлях до переговорів, які приведуть до міцного і тривалого миру за повного залучення Європи", – написав він.

Макрон додав, що обидва лідери обговорили ситуацію з антикорупційними органами, зміцнення співпраці між Україною та Францією, а також євроінтеграційні питання. Франція бачить Україну в складі Євросоюзу.

"Ми поділяємо переконання, що сьогодні Україна також відрізняється від Росії тим, що, попри війну, вона залишається живою демократією – і що вона сповнена рішучості продовжувати рух вперед на своєму європейському шляху", — резюмував президент Франції.

Нагадаємо, нещодавно Макрон оголосив про намір Парижа та Лондона суттєво посилити спільні франко-британські експедиційні сили (CJEF), довівши їхню чисельність до 50 тисяч осіб. Ці сили, за словами французького лідера, можуть долучитися до підтримки режиму припинення вогню в Україні, коли такий буде встановлено.

Зазначимо, що попри усі заяви Макрона, Франція не приєднається до європейської ініціативи з покупки американського озброєння для України. Париж продовжує наполягати на розвитку власної військової промисловості замість фінансування американської. З одного боку, це може вдарити по планах Європи купувати зброю в США для України. З іншого боку, Київ може навіть виграти від позиції Макрона.