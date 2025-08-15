Путин отреагирует радостно на предложения Трампа, но только ради того, чтобы снять санкции с России

Россия обладает большим количеством собственных минеральных богатств, однако российский правитель Владимир Путин может продемонстрировать президенту США Дональду Трампу открытость к обсуждению расширения экономических отношений — поскольку это принесет России долгожданное освобождение от американских санкций.

Об этом сказал бывший советник Трампа Джон Болтон в интервью "Телеграфу". По его словам, предложение Путину "разрешить" ему добывать ресурсы на временно оккупированном Востоке Украины — не слишком важно, поскольку Путин и без того может это делать.

"Собственно, была версия, что Трамп скажет Путину: "Ты можешь добывать редкоземельные металлы на Востоке Украины, который уже контролируешь". Будто Путин и так бы этого не делал. И, кстати, у России есть большие собственные запасы редкоземельных металлов, поэтому это не слишком весомое предложение…" Бывший советник Трампа Джон Болтон

При этом Болтон открыто высмеял идею Трампа, что с Россией можно строить какие-либо экономические отношения или вообще вести дела.

"Кажется, у Трампа есть эта идея, будто американские компании просто мечтают потратить сотни миллиардов долларов в России. Это абсолютно неправда. Я не знаю ни одной крупной американской компании, которая рискнула бы сделать значительную капитальную инвестицию в России" Бывший советник Трампа Джон Болтон

Однако, указал Болтон, Путин все равно отреагирует радостно. Во-первых, это позволит ему улучшить отношения с Трампом, во-вторых, почти гарантированно избавляет от американских санкций, резюмировал экс-советник президента США.

"Думаю, на что-либо подобное, предложенное Трампом, Путин скажет: "Абсолютно, мне нравится. Давайте сразу поручим нашим командам обсудить это. Великолепная идея, Дональд" Бывший советник Трампа Джон Болтон

Недавно Болтон, комментируя саммит на Аляске, сказал, что российский правитель уже делает первые шаги, чтобы установить контроль над форматом переговоров. Речь идет об обсуждении не только двусторонних отношений, но и таких сложных вопросов, как ядерное оружие, НАТО и расположение военных сил в Европе. В целом, по мнению Болтона, Путин сейчас имеет право "первого хода" — и это плохо.