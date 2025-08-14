Путин пугает Трампа летающим Чернобылем: реальна ли угроза и почему даже в СССР отказались от этой ракеты

Путин хочет припугнуть Трампа своей ядеркой, но бояться лучше самим россиянам

Прямо перед встречей Путина и Трампа на Аляске россияне, вероятно, хотят провести испытания ядерной крылатой ракеты. Президента США решили напугать очередным чудо-оружием, которое уже окрестили летающим Чернобылем.

"Телеграф" рассказывает о том, насколько реальна эта угроза и что известно об этой ракете.

Путин берет на понт Трампа

Издание Reuters со ссылкой на собственные источники в США и Европе пишет, что российский режим с большой долей вероятности планирует перед саммитом Трампа и Путина опробовать крылатую ядерную ракету 9М730 "Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall).

В частности, эксперты сказали изданию о высокой активности на традиционном российском месте ядерных испытаний – архипелаге Новая Земля в Баренцевом море. Недавние снимки со спутника подтверждают, что на Новой Земле стало больше персонала, оборудования, кораблей и самолетов.

Точная дата испытаний неизвестна. Но зная, что 15 августа должен пройти саммит между Путиным и Дональдом Трампом, можно сказать, что испытания пройдут "на этой неделе" — вряд ли они планировались так быстро, но кажется, что их старт "форсировали" из-за саммита. Во всяком случае, так предполагает собеседник издания из служб безопасности неназванной западной страны. А по словам экспертов, на это указывает необычная активность в районе Новой Земли, в том числе по меньшей мере шесть кораблей и судов, связанных с прошлыми испытаниями "Буревестника".

Крылатая ракета 9М730 "Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО) — перспективная российская крылатая ракета, имеющая в теории ядерный двигатель вместе с ядерным боезарядом. Теоретически это обеспечивает ракете неограниченную дальность полета, а двигатель служит дополнительным фактором поражения.

Впервые о существовании ракеты "Буревестник" сообщил Путин в обращении к Федеральному собранию 1 марта 2018 года, а показали ракету в минобороны РФ в июле 2019 года — при этом только на видео.

Военный эксперт Олег Стариков в разговоре с "Телеграфом" сказал, что боевая мощность такой ракеты предполагается на уровне 2 мегатонн. В теории, будет летать не высоко над землей со скоростью около тысячи километров в час.

"Неясно только, как охлаждать ядерный двигатель, если КР идёт над землёй, а не в космосе. Американцы очень болезненно воспринимают вывод в космос спутников с ядерным двигателем. Посмотрим, что дадут испытания", — говорит он.

Власти России заявляют, что 9М730 "Буревестник" якобы не может быть перехвачен современными и перспективными средствами противовоздушной обороны. Также там утверждают, что ракета якобы имеет неограниченную дальность полета и непредсказуемую траекторию из-за ядерного двигателя. Однако эксперты очень скептически оценивают такие заявления.

Ракета-неудачник опасна для своих

"Буревестник" имеет очень плохую историю испытаний. Так, из 13 известных попыток пусков ракеты только два были частично успешными: в первый раз ракета смогла взлететь, а во второй раз даже продержалась в воздухе чуть более двух минут.

В ходе одного из испытаний 8 августа 2019 погибли пятеро специалистов-ученых Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Предварительно ракета взорвалась прямо на полигоне, создав зону ядерного загрязнения.

"Телеграф" решил расспросить эксперта по ракетно-ядерному вооружению и бывшего работника ракетного КБ "Южное Александра Кочеткова о новой страшилке Кремля.

Он объяснил, что новое чудо-оружие Путина на самом деле, это хорошо забытая советская разработка времен Холодной войны. Тогда в СССР болели различными гипер-масштабными чудаковатыми проектами, которые должны были устрашить США. Мозг советского инженера тогда нагенерировал множество идей, включая и орбитальное ядерное оружие, которое, к слову, разрабатывали в Днепре, и ядерные торпеды, и как раз крылатые ядерные ракеты.

Как, зачем и почему это чудовище создано

По словам Кочеткова, идея крылатой ракеты с ядерным двигателем состоит в том, что у обычных ракет быстро заканчивается топливо, а значит нужно придумать что-то, что сможет удерживать её в воздухе дольше. И этим "что-то" стал компактная ядерная установка.

"Обычная крылатая ракета имеет турбореактивный или прямоточный реактивный двигатель, который засасывает воздух.И этот воздух попадает в камеру сгорания. Там авиационный керосин смешивается с воздухом, сгорает, набирает большую температуру, ускоряется и через сопло вылетает, обеспечивая реактивную тягу. За счет этого ракета летит. Керосин заканчивается — ракета падает.

Идея советских конструкторов следующая — создаем маленький ядерный реактор и тогда воздух, который попадает в двигатель, будет разогреваться не за счет керосина, а за счет того, что будет проходить через раскаленный реактор и ровно также выходить и создавать тягу. А поскольку ядерный реактор может работать очень долго, то и время полета ракеты становится очень долгим", — объяснил эксперт.

Такое оружие, отмечает Кочетков, в теории может позволить россиянам заходить на цель с любого направления и очень быстро. То есть, эта ракета может кружить где-то в воздухе и по команде неожиданно атаковать противника.

Путин перещеголял СССР, но есть проблема

Эксперт объясняет, что идея такого оружия интересна сама по себе, но имеет ряд больших минусов. Таких больших, что даже в СССР все эти планы свернули, но деградирующий научный потенциал путинской России, не в состоянии придумать что-то новое, решил возродить это "чудо".

Среди минусов, которые перечисляет эксперт, сложность реализации. Но самый жирный минус — опасность. Одна из самых явных, исходя из принципа работы ракеты, — загрязнение. Дело в том, что воздух, который будет вылетать из сопла после попадания в реактор будет становиться радиоактивным. То есть, "Буревестник" — это летающий Чернобыль, который при полете загрязнет воздух радиацией, а оно потом будет выпадать на землю или в океан, например, с осадками.

"Даже диктаторский, тоталитарный Советский Союз решил, что это совершенно недопустимо", — отмечает Кочетков.

Стоит ли бояться летающего Чернобыля

В настоящий момент, утверждает эксперт, "Буревестник" — это фикция.

"Там нечему летать сейчас. Если даже они его сделают и он оторвется от земли, то долго оно не пролетает, потому что там обязательно что-нибудь расплавится. И этот летающий Чернобыль упадет им на голову. Это реально будет похоже на Чернобыль, но в миниатюре. Но долго "это" летать не сможет. Оно даже в лабораторных условиях на земле выходить из строя и взрывается как в 2019 году", — считает эксперт.

