Право первого хода: как Путин может "продать" свое видение войны Трампу

Высочайшая цель российского лидера заставить Трампа согласиться с его нарративами

Президент Российской Федерации Владимир Путин совершил первый ход, и в этом его преимущество. В то же время, вряд ли он ожидал, что встреча с главой Белого дома может произойти так скоро.

Во время общения с Трампом кремлевский диктатор постарается убедить американского президента в том, что Зеленский не хочет мира. Такое мнение высказал советник президента США по национальной безопасности в 2018-2019 годах Джон Болтон .

Подробнее читайте в материале: "Путин уже начал свою игру": интервью с Джоном Болтоном по поводу саммита на Аляске и угроз для Трампа

Он считает, что Путин предложил встречу с Трампом, чтобы убедить последнего в том, что президент Украины не желает прекращать войну. В то же время глава Кремля, по-видимому, ошеломлен тем, что встреча происходит так быстро.

"Я не помню в истории, чтобы встреча лидеров такого уровня состоялась столь оперативно. Неделя. Это просто невероятно. Путин предложил идею, а Трамп поддержал ее, потому что это отличный повод сесть со своим старым другом Владимиром и посмотреть, не удастся ли им обсудить все это", – сказал Болтон.

По его мнению, это дало Путину преимущество в том, кто делает первый ход. Он изложил Уиткоффу по крайней мере некоторые условия, как будет выглядеть российский мирный план. И именно эти условия спецпосланник неправильно понял и передал Трампу так, будто вот-вот должно произойти какое-то большое прорывное решение, рассуждает американский политик.

"Путин потратит столько времени, сколько потребуется, чтобы объяснить Трампу мотивы своих действий и как, по мнению Путина, каждое из положений [плана – ред.] будет способствовать делу мира. Вероятно, высочайшая цель Путина — заставить Трампа согласиться с этой частью, той частью и потом еще одной. И если у Трампа есть предложение касательно чего-то в плане Путина, с чем тот может согласиться, он сделает это немедленно", – предполагает Болтон.

Он отмечает, что звонки через Zoom – это чудесно, но все равно нет ничего лучше, чем находиться в одной комнате со своим собеседником столько часов, сколько он готов там оставаться.

Также Болтон рассказал, что российский лидер уже делает первые шаги для установления контроля над форматом переговоров. Речь идет об обсуждении не только двусторонних отношений, но и таких сложных вопросов, как ядерное оружие, НАТО и расположение военных сил в Европе.