"Путин едет к Трампу подготовленным": какой наибольший риск от договоренностей США и России

Путин может рассматривать установление режима прекращения огня как выгодную тактику

Грядет первая личная встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным с 2019 года. Многие эксперты выражают обеспокоенность возможными последствиями этого саммита для Украины, ведь Путин известен своей способностью манипулировать международными переговорами и искать собственную выгоду в дипломатических процессах.

Об этом "Телеграфу" сообщил советник президента США по национальной безопасности в 2018-2019 годах Джон Болтон в материале: ""Путин уже начал свою игру": интервью с Джоном Болтоном по поводу саммита на Аляске и угроз для Трампа ". По его словам, глава Кремля уже делает первые шаги, чтобы установить контроль над форматом переговоров.

Дипломат отметил энергичные усилия Трампа в достижении мира, являющегося типичным приемом российского президента, стремящегося укрепить собственные позиции и начать более широкий стратегический диалог с США. Речь идет об обсуждении не только двусторонних отношений, но и таких сложных вопросов, как ядерное оружие, НАТО и расположение военных сил в Европе.

Болтон обращает внимание, что Путин может рассматривать установление режима прекращения огня как выгодную тактику. В случае достижения такого перемирия вдоль существующей линии контроля это может фактически закрепить новую "границу" между Украиной и Россией. Это все аналогично тому, как после Кореи 1953 года демилитаризованная зона стала долгосрочной границей между Северной и Южной Кореей. Для Украины подобный сценарий был бы нежелателен, ведь он легитимизирует территориальные уступки под давлением внешних переговоров.

Путин всегда подходит к таким встречам очень подготовленным. Он у власти уже 25 лет. Он знает все, что, по его мнению, нужно знать о русской и украинской истории. Трамп же будет в основном неподготовленным. Его будет сопровождать Стив Уиткофф, чье неправильное понимание того, что Путин сказал ему в прошлую среду, могло, к сожалению, и привести к этому саммиту. Джон Болтон

Экс-советник президента США подчеркнул, что встреча может пойти по любому пути, и нельзя дать никаких гарантий. Он добавил, что сегодняшнее заявление Путина показывает: он намерен разными хитрыми способами влиять на Трампа, и это, скорее всего, будет главной целью российского политика во время встречи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что саммит двух президентов на Аляске порождает много вопросов, в частности, почему для переговоров выбрали именно эту локацию. В материале мы подробно рассказали об этом.