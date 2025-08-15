"Я не знаю жодної американської компанії, яка б ризикнула": Болтон висміяв ідею Трампа щодо РФ

Путін відреагує радісно на пропозиції Трампа, але тільки заради того, щоб зняти санкції з Росії

Росія має велику кількість власних мінеральних багатств, проте російський правитель Володимир Путін може продемонструвати президенту США Дональду Трампу відкритість до обговорень розширення економічних відносин — оскільки це принесе Росії довгоочікуване звільнення від американських санкцій.

Про це сказав колишній радник Трампа Джон Болтон в інтерв'ю "Телеграфу". За його словами, пропозиція до Путіна "дозволити" йому добувати ресурси на тимчасово окупованому Сході України — не надто вагома, оскільки Путін і без того може це робити.

"Власне, була версія, що Трамп скаже Путіну: "Ти можеш видобувати рідкісноземельні метали на Сході України, який вже контролюєш". Наче Путін і так цього не робив би. І, до речі, у Росії є великі власні запаси рідкісноземельних металів, тож це не надто вагома пропозиція…" Колишній радник Трампа Джон Болтон

При цьому Болтон відкрито висміяв ідею Трампа, що з Росією можна будувати якісь економічні відносини або взагалі вести справи.

"Здається, в Трампа є ця ідея, ніби американські компанії просто мріють витратити сотні мільярдів доларів у Росії. Це абсолютно неправда. Я не знаю жодної великої американської компанії, яка б ризикнула зробити значну капітальну інвестицію в Росії" Колишній радник Трампа Джон Болтон

Проте, зазначив Болтон, Путін все одно відреагує радісно. По-перше, це дозволить йому покращити відносини з Трампом, по-друге — майже гарантовано позбавляє від американських санкцій, резюмував ексрадник президента США.

"Думаю, на будь-що подібне, запропоноване Трампом, Путін скаже: "Абсолютно, мені подобається. Давайте одразу доручимо нашим командам це обговорити. Чудова ідея, Дональде" Колишній радник Трампа Джон Болтон

Нещодавно Болтон, коментуючи саміт на Алясці, сказав, що російський правитель вже робить перші кроки, аби встановити контроль над форматом переговорів. Йдеться про обговорення не лише двосторонніх відносин, а й таких складних питань, як ядерна зброя, НАТО та розташування військових сил у Європі. Загалом, на думку Болтона, Путін зараз має право "першого ходу" — і це погано.