Не любой ценой: посол ЕС в Украине сделала Трампу предупреждение перед саммитом

Украина действительно стремится завершить войну с Россией и установить мир. Но это должно произойти не любой ценой и президенту США Дональду Трампу стоит помнить об этом, когда он будет говорить с российским правителем Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом написала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. По ее словам, пока Трамп и Путин будут вести переговоры на Аляске, россияне продолжат заниматься своим любимым делом — "убивать мирных жителей".

"Минувшей ночью в Херсонской области — семеро погибших, девять раненых и более 100 разрушенных домов. И когда спасатели извлекали тела погибших, российский дрон ударил снова, ранив трех человек" Посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Матернова добавила, что саммит на Аляске 15 августа состоится без участия Украины и представителей Европы. Но Украина самостоятельно будет решать вопросы своего будущего и завершения войны, получив гарантии безопасности от партнеров. Иначе велик риск того, что "Путин ударит снова".

"Украина стремится к миру — но не любой ценой … Искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом завтра — во имя сегодняшних украинских жертв и всех других, кто погиб в результате российских атак" Посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Встреча Трампа и Путина – что известно

Встреча руководителей 2 стран США и России состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа. Основная цель – обсуждение завершения войны РФ против Украины.

Ранее Дональд Трамп намекнул на обсуждение возможного обмена территориями в контексте войны в Украине, отметив, что речь идет об уступках, выгодных обеим сторонам. Президент Украины Владимир Зеленский однозначно исключил какие-либо территориальные уступки России, подчеркнув, что украинская земля не подлежит отчуждению.

Администрация США сообщила об открытости Трампа к проведению трехстороннего саммита с участием Зеленского и Путина. Представитель ЕС Кая Каллас подчеркнула, что любые договоренности по прекращению войны должны включать Украину и Европейский Союз.

