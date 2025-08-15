Не за будь-яку ціну: посол ЄС в Україні зробила Трампу попередження перед самітом

Україна самостійно буде вирішувати питання свого майбутнього та завершення війни

Україна дійсно прагне завершити війну з Росією та встановити мир. Але це повинно статися не за будь-яку ціну і президенту США Дональду Трампу варто пам'ятати про це, коли він буде говорити з російським правителем Володимиром Путіним на Алясці.

Про це написала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. За її словами, доки Трамп та Путін будуть вести переговори на Алясці, росіяни продовжать займатися своєю улюбленою справою — "вбивати мирних жителів".

"Минулої ночі на Херсонщині — семеро загиблих, дев’ятеро поранених і понад 100 зруйнованих будинків. І коли рятувальники витягали тіла загиблих, російський дрон ударив знову, поранивши трьох людей" Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

Матернова додала, що саміт на Алясці 15 серпня відбудеться без участі України та представників країн Європи. Але Україна самостійно буде вирішувати питання свого майбутнього та завершення війни — отримавши гарантії безпеки від партнерів. Інакше є великий ризик того, що "Путін ударить знову".

"Україна прагне миру — але не за будь-яку ціну… Щиро сподіваюся, що Сполучені Штати та президент Трамп пам’ятатимуть про це завтра — в ім’я сьогоднішніх українських жертв та всіх інших, хто загинув унаслідок російських атак" Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

Зустріч Трампа й Путіна — що відомо

Зустріч очільників 2 країн — США та Росії — відбудеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон у Анкориджі, штат Аляска, 15 серпня. Основна мета — обговорення завершення війни РФ проти України.

Раніше Дональд Трамп натякнув на обговорення можливого обміну територіями в контексті війни в Україні, зазначивши, що йдеться про поступки, вигідні обом сторонам. Президент України Володимир Зеленський однозначно виключив будь-які територіальні поступки Росії, підкресливши, що українська земля не підлягає відчуженню.

Адміністрація США повідомила про відкритість Трампа до проведення тристороннього саміту за участю Зеленського та Путіна. Представниця ЄС Кая Каллас наголосила, що будь-які домовленості щодо припинення війни повинні включати Україну та Європейський Союз.

