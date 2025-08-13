"Оружие дает — на остальное плевать". Почему Трамп сделает Зеленского "виноватым" за срыв переговоров с Путиным

США не имеют рычагов давления на Украину, но критиковать могут

Критические выпады Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского не свидетельствуют об ухудшении отношений Киева и Вашингтона. Напротив, США как продавали оружие для Украины, так и продолжают это делать.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, как нужно расценивать раздражение Трампа словами Зеленского о том, что территориальные вопросы – это компетенция Конституции, которые якобы могут повлиять на ход договоренностей с Путиным.

— Оружие дают? Дают. На остальное плевать, — говорит политолог.

Он напомнил, что Трап называл Зеленского "диктатором", а затем отрицал свои слова.

— Я исхожу из переговорных позиции. Весной и зимой ситуация была гораздо хуже для Украины. У Трампа была нервозность, ведь он обещал своим избирателям, что не будет помогать Украине за счет бюджета. Так уже решили этот вопрос. Европейцы платят. Трамп доволен, — объясняет политический аналитик.

По его словам, после переговоров россиян с госсекретарем Марко Рубио в Саудовской Аравии США пытались надавить европейцев, чтобы те сняли экономические санкции с РФ, однако получили отказ.

— Европейцы скрутили "фигу" и сказали, что ничего снимать не будут. С тех пор ситуация для России выстраивается еще хуже, потому что американцы еще дальше залезают на европейский рынок после договоренностей Трампа с Урсулой фон дер Ляйен, — говорит управляющий партнер НАГ.

По его мнению, Трамп "дал по ушам" европейцам, после чего они вдруг нашли деньги на оружие.

— И это сделало позицию европейцев более независимой от американцев. Они почувствовали свою силу, потому что вместе с Украиной выстраивают свою безопасность. Поэтому пока Трамп думает [одно], а говорит другое, я считаю, это профилактика отказа Путина (от мирных переговоров. — Ред.). Будет "виноват" Зеленский. Но как тогда не было, так и сейчас нет рычагов давления на Украину и Зеленского, — говорит политолог.

Он добавил, что Трамп "не может" быть виноват в провале переговоров.

— У него будет Зеленский виноват, российские генералы, которые куда-то не туда свернули, и все остальное, — подытожил Тарас Задорожный.

Напомним, ранее он в разговоре с "Телеграфом" развенчал миф о фантастических договоренностях США и РФ по Украине.