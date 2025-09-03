Китай за кулисами войны: как Пекин помогает России уничтожать украинские города (фото)

От авиадвигателей до стекловолокна – 97 китайских поставщиков замешаны.

Несмотря на официальные заявления Пекина Китай все же поддерживает ВПК России. В частности, поставляет детали для беспилотников, которые агрессор использует для атак на украинские города.

Издание The Telegraph обнаружило, что китайские фирмы снабжали подсанкционные российские компании деталями и материалами. Поставки включали авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, объективы для камер, стекловолокно и углеродные волокна. С 2023 по 2024 год Россия получила материалы и детали на сумму не менее 47 млн фунтов стерлингов для производства дронов. Это примерно 59,6 миллиона долларов США или же 2,75 миллиарда гривен.

Часть этих поставок – почти четверть стоимости – направлялась российским фирмам под санкциями, производимыми иранскими беспилотниками Shahed/Герань в отдельной экономической зоне "Алабуга".

Кадр по российскому репортажу из Алабуги

В The Telegraph обнаружили 97 китайских поставщиков (анализ экономических данных проведен Telegraph, данные предоставленные компанией Sayari, занимающейся анализом рисков и данных). И хотя Китай напрямую не поддерживает Россию, но делает это исподтишка, наращивая обмен товарами двойного назначения. Эксперты, с которыми общалось издание подчеркивают — такая косвенная поддержка выгодна обеим странам, более того, дает возможность Китаю обвинять западные страны в поставке оружия Украине.

Поставка деталей в ОЭЗ "Алабуга" из Китая через дополнительные фирмы

Украинские солдаты регулярно находят в сбитой российской технике китайские детали. Подобные детали Suzhou ECOD Precision Manufacturing нашли, например, в дроне, сбитом в Киеве.

Китайские детали в российских дронах

Иранские чертежи и китайские компоненты

Китайские компоненты в ОЭЗ "Алабуга" ввозятся не только через фирмы-прокладки. Издание The Telegraph также обнаружило пять российских компаний, все под глобальными санкциями, занимающимися импортом китайских компонентов и непосредственно снабжающих значительную часть деталей, используемых в производстве дронов. Стабильная поставка позволяет России наращивать производство, строя все новые и новые цеха в ОЭЗ "Алабуга".

Данные о возведении новых частей ОЭЗ "Алабуга" в июле 2025 г.

Российские компании – "Уральская гражданская авиация", "Акметрон", PT Electronic, PT Elektronik и Radioline – покупали разные комплектующие у китайских поставщиков, в частности у Asia Link Shanghai International Logistics, которая посылала как металлические изделия, так и электронные микросхемы. Китайские компоненты позволяют России не только производить свои дроны Shahed, но и создавать собственные системы, такие как беспилотники Гарпия и Гербера.

В частности, компания Mile Hao Xiang Technology, производящая двигатели, используемые в Герберах, поставила в Россию продукции на сумму более 1,3 миллиона фунтов стерлингов (около 71,7 млн грн) в 2022–2023 годах, как напрямую, так и через посредников. Китай фактически позволил России вести на своей территории программу по разработке и производству дальнобойных ударных дронов, в частности Гарпия-3, и поставлять готовые системы непосредственно в Москву, о чем в 2024 году сообщали источники разведки агентству Reuters.

Обход санкций и реальные масштабы

Россия использует дроны для атак на украинскую инфраструктуру и системы ПВО, а также для психологического давления на население. Количество атак увеличилось, что напрямую свидетельствует, что у РФ нет проблем с производством. Реальные объемы поставок, вероятно, значительно больше, чем официальные данные, отмечают в издании. Аналитики также отмечают, что Пекин маркировал детали дронов как гражданские товары (например, части ветровых турбин) и использовал третьи страны для контрабанды, чтобы обойти санкции.

Количество дронов, использованных Россией против Украины в 2025 году

Китай формально сохраняет нейтралитет, но фактически поддерживает Россию в войне против Украины. Это стратегический интерес Пекина к конкуренции с США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дружественные отношения Китая и России подчеркнул саммит ШОС. РФ все глубже попадает в зависимость от Китая в экономических вопросах и потребность агрессора в военной помощи этому способствует.