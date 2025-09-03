Китай за лаштунками війни: як Пекін допомагає Росії нищити українські міста (фото)

Від авіадвигунів до скловолокна – 97 китайських постачальників замішані

Попри офіційні заяви Пекіну, Китай все ж таки підтримує ВПК Росії. Зокрема, постачає деталі для безпілотників, які агресор використовує для атак на українські міста.

Видання The Telegraph виявило, що китайські фірми постачали підсанкційним російським компаніям деталі та матеріали. Постачання включало авіаційні двигуни, мікрочіпи, металеві сплави, об’єктиви для камер, скловолокно та вуглецеві волокна. З 2023 по 2024 рік Росія отримала матеріали та деталі на суму щонайменше 47 млн фунтів стерлінгів для виробництва дронів. Це приблизно 59,6 мільйона доларів США або ж 2,75 мільярда гривень.

Частина цих постачань — майже чверть вартості — спрямовувалася російським фірмам під санкціями, що виробляють іранські безпілотники Shahed/Герань у окремій економічній зоні "Алабуга".

Кадр з російського репортажу з Алабуги

У The Telegraph виявили 97 китайських постачальників (аналіз економічних даних проведений Telegraph, дані надані компанією Sayari, що займається аналізом ризиків та даних). І хоча Китай напряму не підтримує Росію, але робить це нишком, нарощуючи обмін товарами подвійного призначення. Експерти, з якими спілкувалось видання наголошують — така непряма підтримка вигідна обом країнам, ба більше — дає можливість Китаю звинувачувати західні країни у постачанні зброї Україні.

Постачання деталей до ОЕЗ "Алабуга" з Китаю через додаткові фірми

Українські солдати регулярно знаходять у збитій російській техніці китайські деталі. Подібні деталі Suzhou ECOD Precision Manufacturing знайшли, наприклад, у дроні, збитому в Києві.

Китайські деталі в російських дронах

Іранські креслення та китайські компоненти

Китайські компоненти до ОЕЗ "Алабуга" ввозяться не тільки через фірми-прокладки. Видання The Telegraph також виявило п’ять російських компаній, усі під глобальними санкціями, які займаються імпортом китайських компонентів і безпосередньо постачають значну частину деталей, що використовуються у виробництві дронів. Стабільне постачання дозволяє Росії нарощувати виробництво, будуючи все нові та нові цехи в ОЕЗ "Алабуга".

Дані про зведення нових частин ОЕЗ "Алабуга" в липні 2025

Російські компанії – "Уральська цивільна авіація", "Акметрон", PT Electronic, PT Elektronik та Radioline – купували різні комплектуючі у китайських постачальників, зокрема у Asia Link Shanghai International Logistics, яка надсилала як металеві вироби, так і електронні мікросхеми. Китайські компоненти дозволяють Росії не тільки виробляти свої дрони Shahed, а й створювати власні системи, як-от безпілотники Гарпія та Гербера.

Зокрема, компанія Mile Hao Xiang Technology, яка виробляє двигуни, що використовуються в Герберах, поставила до Росії продукції на суму понад 1,3 мільйона фунтів стерлінгів (близько 71,7 млн грн) у 2022–2023 роках, як напряму, так і через посередників. Китай фактично дав змогу Росії вести на своїй території програму з розробки та виробництва далекобійних ударних дронів, зокрема "Гарпія-3", і постачати готові системи безпосередньо до Москви, про що у 2024 році повідомляли джерела розвідки агентству Reuters.

Обхід санкцій та реальні масштаби

Росія використовує дрони для атак на українську інфраструктуру та системи ППО, а також для психологічного тиску на населення. Кількість атак збільшилась, що напряму свідчить, що у РФ немає проблем із виробництвом. Реальні обсяги постачання, ймовірно, значно більші, ніж офіційні дані, зазначають у видання. Аналітики також наголошують, що Пекін маркував деталі дронів як цивільні товари (наприклад, частини вітрових турбін) та використовував треті країни для контрабанди, щоб обійти санкції.

Кількість дронів, використаних Росією проти України у 2025 році

Китай формально зберігає нейтралітет, але фактично підтримує Росію у війні проти України. Це стратегічний інтерес Пекіна у конкуренції з США.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приязні стосунки Китаю та Росії підкреслив саміт ШОС. РФ все глибше потрапляє в залежність від Китаю в економічних питаннях і потреба агресора у військовій допомозі цьому сприяє.