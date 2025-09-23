Швеция отреагировала на провокации россиян: обещает сбивать самолеты Кремля

Шведским ВВС разрешено применять силу против самолетов-нарушителей

Швеция готова применить силу и сбить российские самолеты, если россияне попытаются нарушить воздушное пространство страны – по примеру Турции в 2015 году. Стокгольм не собирается оставлять без ответа какие-либо российские провокации.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, пишет шведское издание Aftonbladet. Это заявление Йонсон сделал на фоне ряда российских провокаций против стран НАТО, которые прошли за последние две недели.

"Ни одна страна не имеет права нарушать воздушное пространство Швеции. Швеция имеет право защищать свое воздушное пространство, при необходимости — с применением силы и будет защищать его", — заверил министр.

Йонсон подтвердил, что существует специализированный регламент, который предоставили воздушным силам страны в отношении самолетов-нарушителей. Регламентом разрешено применять силу против самолетов другой страны, если они намеренно и демонстративно нарушают границы Швеции. При этом можно даже не предупреждать нарушителя.

Отметим, вечером 22 августа очередная провокация затронула непосредственно скандинавские страны. Так, крупнейший аэропорт Дании в столице страны, Копенгагене, прекратил работу после того, как над городом было замечено от двух до четырех крупных дронов неизвестного происхождения. Также два дрона заметили над столицей Норвегии, Осло и над шведским Стокгольмом. Норвежские правоохранители позже подтвердили, что дроны были не "любительскими".

До этого российский режим во второй половине дня 19 сентября устроил сразу две провокации против НАТО. Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии и Польши. При этом в Кремле открыто соврали, что каких-либо нарушений не было.

Добавим, что 10 сентября российские беспилотники во время массированной ракетно-дроновой атаки на Украину залетели на территорию Польши. Россия после этого попыталась врать, что дроны залетели в Польшу под действием украинских средств радиоэлектронной борьбы. Однако эксперты говорят, что в таком случае они потеряли бы управление и просто летели по прямой, а не маневрировали. Более того, эта провокация раскрыла уязвимость НАТО перед российскими атаками.