Неизвестный дрон летал над дворцом президента Польши: уже задержали белорусов

Мотивы белорусов выясняются

В центре Варшавы летал неизвестный беспилотник. Его перехватили, а также задержали двух людей, которые могли быть причастными к запускам.

Об этом сообщил премьер Польши Дональд Туск в своем профиле в X. По его словам, дрон летал над правительственными зданиями на улице Парковой, а также над дворцом Бельведер, который является резиденцией президента страны.

Он отметил, что двое задержанных являются гражданами Беларуси, однако их мотивы и обстоятельства запуска пока неизвестны. Полиция устанавливает детали.

Сообщение Туска

Как сообщалось ранее, российские беспилотники в ходе массированной ракетно-дроновой атаки на Украину 10 сентября залетели на территорию Польши, из-за чего сбивать их пришлось авиации НАТО.

Произошло это как раз в период, когда Москва и Минск проводят совместные учения "Запад-2025", в которых отрабатывается вторжение в Польшу. В ответ на это Польша уже закрыла границу с Беларусью, на что в России возмутились.

На фоне этого в польском Минобороны и не только выступили с призывом к закрытию неба хотя бы над западной частью Украины, чтобы не позволить дронам безнаказанно приближаться к границам стран НАТО.