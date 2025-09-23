Политолог о том, почему Путин пошел на эскалацию в отношениях с НАТО

Тревога раздается над Скандинавией: "неизвестные" дроны над Осло (Норвегия), Копенгагеном (Дания) и Стокгольмом (Швеция). В Осло дроны летали над военным объектом, задержаны двое подозреваемых. В Копенгагене остановили работу аэропорта – визуально фиксировали "большие дроны", от трех до четырех, их пытается сбить полиция.

Ну что ж, ожидаемо в целом. Путин не получил приемлемого результата в обычной войне – потому возвращается к гибридной. Именно этим они сейчас и будут заниматься по всей протяженности более близких европейских границ: запускать дроны (или даже имитаторы), чтобы никто не знал, когда и откуда прилетят, чтобы приостанавливали работу аэропортов.

Намек читается просто: "скажите Украине, чтобы не занималась таким на нашей территории, тогда и мы не будем это делать у вас". Кремль чего-то уверен – и вполне вероятно, что он прав, – что эти "неудобства" и постоянная опасность заставят европейцев и голосовать необходимым Путиным способом, и понемногу поддерживать логику Орбана или Фицо: в смысле, "надо перестать давать оружие Украине – и война немедленно кончится".

В общем, делается все, чтобы исключить Европу из активной помощи Украине – потому что они осознают опасность на их собственной территории, и направят ресурсы на свою оборону. Ну и в целом таким образом Европу склоняют к принятию аляскинских договоренностей (отдать Донбасс и выходить на временное прекращение огня), поскольку Украину склонить к такому не выходит.

И личный довольно драматический аспект: я узнал о дронах над Скандинавией не по новостям, а по звонку от наших подопечных с Каховского гериатрического пансионата, эвакуированных из оккупированной Херсонщины. Они уже два года живут в Норвегии, были уверены, что сбежали от войны и от российских атак. А тут Антон, находящийся сейчас в больнице, даже не в Осло, вдруг услышал звук воздушной тревоги. Он не поверил собственным ушам, однако вскоре подтвердили: да, тревога, потому что "какие-то дроны", и он немедленно набрал меня. Представьте, как на звук тревоги отреагировали наши маленькие дети из беженцев, только отвыкших от таких реалий…

Источник: Алексей Голобуцкий, Telegram.