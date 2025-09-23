Украинский журналист о том, чем закончатся путинские провокации, если Европа не отреагирует

Сегодняшние угрозы Путина применением "военно-технических средств" — то есть войной — против Запада — логическое продолжение политики управляемой эскалации, которую российский президент избрал после встречи с Дональдом Трампом на Аляске.

По-моему, Путин во время этой встречи убедился в беспомощности Трампа и решил, что теперь может гораздо увереннее переходить "красные линии", чтобы эта беспомощность стала очевидной для всех. Практически сразу после переговоров произошли массированные атаки на Украину, которые Трамп предпочитал просто не замечать — в отличие от предыдущих реакций на путинские удары. Следующим шагом стало вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши, которое Трамп тоже поспешил назвать "ложным".

Теперь российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии — и не одно, а сразу три, чтобы невозможно было говорить о случайности. Они оставались там целых 12 минут. Трамп выразил свое "недовольство", но фактически снова никак не отреагировал. После этого Путин позволил себе прямые угрозы войне Запада, в то же время оставив Трампу возможность истолковать его выступление как готовность продолжить переговоры по ядерным вооружениям.

Если и на эти заявления не будет адекватной реакции, эскалация будет продолжаться — вплоть до атак ударными беспилотниками и ракетами, а в конце концов и до появления российских военнослужащих на территории европейских стран. Путин хочет доказать Европе, что Трамп ее не будет защищать, а значит сломать мировой порядок.

Не следует отвергать и дополнительный мотив — желание давить непосредственно на самого Трампа. Так, чтобы в Малайзии разговаривать с американским президентом ультимативным тоном. Именно тем же тоном, который выберет во время своей встречи с Трампом и Си Цзиньпин.

Источник : Виталий Портников, Facebook