Швеція відреагувала на провокації росіян: обіцяє збивати літаки Кремля

Шведським ВПС дозволено застосовувати силу проти літаків-порушників

Швеція готова застосувати силу та збити російські літаки, якщо росіяни спробують порушити повітряний простір країни — за прикладом Туреччини у 2015 році. Стокгольм не збирається залишати без відповіді будь-які російські провокації.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише шведське видання Aftonbladet. Цю заяву Йонсон зробив на тлі низки російських провокацій проти країн НАТО, які відбулися за останні два тижні.

"Жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції. Швеція має право захищати свій повітряний простір, за необхідності із застосуванням сили, і захищатиме його", — запевнив міністр.

Йонсон підтвердив, що існує спеціалізований регламент, який надали повітряним силам країни щодо літаків-порушників. Регламентом дозволено застосовувати силу проти літаків іншої країни, якщо вони навмисне та демонстративно порушують кордони Швеції. При цьому можна навіть не попереджати порушника.

Зазначимо, ввечері 22 серпня, чергова провокація торкнулася безпосередньо скандинавських країн. Так, найбільший аеропорт Данії у столиці країни, Копенгагені, припинив роботу після того, як над містом було помічено від двох до чотирьох великих дронів невідомого походження. Також два дрони помітили над столицею Норвегії, Осло, та над шведським Стокгольмом. Норвезькі правоохоронці пізніше підтвердили, що дрони були не "любительськими".

До цього російський режим в другій половині дня 19 вересня влаштував відразу дві провокації проти НАТО. Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії та Польщі. При цьому в Кремлі відкрито збрехали, що будь-яких порушень не було.

Додамо також, що 10 вересня російські безпілотники під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну залетіли на територію Польщі. Росія після цього спробувала просунути брехню, що під дією українських засобів радіоелектронної боротьби дрони залетіли до Польщі. Проте експерти кажуть, що в такому разі вони втратили б управління і просто летіли б по прямій, а не маневрували. Щобільше, ця провокація розкрила вразливість НАТО перед російськими атаками.