Говорили несколько часов подряд: чем закончился разговор Трампа и Путина

Лидеры стран созвонились после паузы в общении, которая продлилась почти два месяца

В четверг, 16 октября, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Беседа двух лидеров состоялась за день до того, как в Белом доме будут принимать украинского лидера Владимира Зеленского. Разговор длился не менее двух часов. Примечательно что Трамп и Путин не общались почти два месяца.

Белый дом заявил, что разговор Путина и Трампа был продуктивным: США и Россия договорились о проведении встречи на высоком уровне на следующей неделе, сообщает Clash Report. Также не исключается еще одна встреча лидеров государств.

Трамп считает, что помирить Путина и Зеленского все еще возможно. Он поговорит об этом с Путиным, заявили в Белом доме.

Американский лидер опубликовал новый пост в True Social, в котором сообщил об итогах разговора.

"Я только что завершил очень продуктивный разговор с президентом Путиным. Он поздравил меня и США с миром на Ближнем Востоке и сказал, что это может способствовать прекращению российско-украинской войны", — написал он.

По словам президента США, обсуждались вопросы торговли после войны. Также была достигнута договоренность о встрече высокопоставленных советников во главе с госсекретарем Марко Рубио на следующей неделе.

"Затем мы с Путиным встретимся в Будапеште, чтобы попытаться положить конец войне", — проинформировал Трамп.

Также глава Белого дома, напомнил о визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, во время будет обсуждаться этот разговор.

"Был достигнут значительный прогресс", — резюмировал Трамп.

Новость обновляется…

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 15 октября Трамп заявил, что его отношения с Путиным "очень хорошие". Однако американский лидер, заговоривший о предоставлении Украине ракет Tomahawk, не понимает, почему глава Кремля продолжает вести войну против Украины, которая негативно влияет на его страну.