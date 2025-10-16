Говорили несколько часов подряд: чем закончился разговор Трампа и Путина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Лидеры стран созвонились после паузы в общении, которая продлилась почти два месяца
В четверг, 16 октября, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Беседа двух лидеров состоялась за день до того, как в Белом доме будут принимать украинского лидера Владимира Зеленского. Разговор длился не менее двух часов. Примечательно что Трамп и Путин не общались почти два месяца.
Белый дом заявил, что разговор Путина и Трампа был продуктивным: США и Россия договорились о проведении встречи на высоком уровне на следующей неделе, сообщает Clash Report. Также не исключается еще одна встреча лидеров государств.
Трамп считает, что помирить Путина и Зеленского все еще возможно. Он поговорит об этом с Путиным, заявили в Белом доме.
Американский лидер опубликовал новый пост в True Social, в котором сообщил об итогах разговора.
"Я только что завершил очень продуктивный разговор с президентом Путиным. Он поздравил меня и США с миром на Ближнем Востоке и сказал, что это может способствовать прекращению российско-украинской войны", — написал он.
По словам президента США, обсуждались вопросы торговли после войны. Также была достигнута договоренность о встрече высокопоставленных советников во главе с госсекретарем Марко Рубио на следующей неделе.
"Затем мы с Путиным встретимся в Будапеште, чтобы попытаться положить конец войне", — проинформировал Трамп.
Также глава Белого дома, напомнил о визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, во время будет обсуждаться этот разговор.
"Был достигнут значительный прогресс", — резюмировал Трамп.
Новость обновляется…
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 15 октября Трамп заявил, что его отношения с Путиным "очень хорошие". Однако американский лидер, заговоривший о предоставлении Украине ракет Tomahawk, не понимает, почему глава Кремля продолжает вести войну против Украины, которая негативно влияет на его страну.