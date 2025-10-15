Укр

У нас были и есть очень хорошие отношения, но... Трамп высказался о Путине

Елена Руденко
Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи на Аляске Новость обновлена 15 октября 2025, 06:42
Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи на Аляске. Фото x.com/WhiteHouse

Американский лидер разочарован главой РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с главой России Владимиром Путиным "очень хорошие". Однако американский лидер, заговоривший о предоставлении Украине ракет Tomahawk, не понимает, почему глава Кремля продолжает вести войну против Украины, которая негативно влияет на его страну.

Что нужно знать:

  • Трамп в очередной раз заявил о дружбе с Путиным
  • По его мнению, война идет для лидера Кремля "очень плохо"
  • Путин должен был завершить войну за неделю, однако скоро будет воевать уже четвертый год

Об этом Дональд Трамп сказал во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме. Видео по речи опубликовал Forbes Breaking News.

Я очень разочарован. У нас с Владимиром были очень хорошие отношения. Наверное, они и сейчас таковы. Я не знаю, почему он продолжает эту войну, которая очень плохо для него проходит,

Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп
Трамп и Путин на Аляске. Фото: x.com/WhiteHouse

Экономика России рушится

Президент США добавил, что экономика России разрушается. По его словам, Путин потерял в войне против Украины около полутора миллионов солдат. Трамп добавил, что лидер Кремля планировал завершить войну за неделю, однако ему приходится воевать уже скоро четвертый год.

Вы знаете, у них длинные очереди за бензином сейчас в России. Длинные очереди, кто думал, что такое может произойти? И вот вдруг их экономика начинает рушиться,

Дональд Трамп

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп подтвердил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоится в Вашингтоне 17 октября.

