У нас были и есть очень хорошие отношения, но... Трамп высказался о Путине

Американский лидер разочарован главой РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с главой России Владимиром Путиным "очень хорошие". Однако американский лидер, заговоривший о предоставлении Украине ракет Tomahawk, не понимает, почему глава Кремля продолжает вести войну против Украины, которая негативно влияет на его страну.

Что нужно знать:

Трамп в очередной раз заявил о дружбе с Путиным

По его мнению, война идет для лидера Кремля "очень плохо"

Путин должен был завершить войну за неделю, однако скоро будет воевать уже четвертый год

Об этом Дональд Трамп сказал во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме. Видео по речи опубликовал Forbes Breaking News.

Я очень разочарован. У нас с Владимиром были очень хорошие отношения. Наверное, они и сейчас таковы. Я не знаю, почему он продолжает эту войну, которая очень плохо для него проходит, Дональд Трамп

Трамп и Путин на Аляске. Фото: x.com/WhiteHouse

Экономика России рушится

Президент США добавил, что экономика России разрушается. По его словам, Путин потерял в войне против Украины около полутора миллионов солдат. Трамп добавил, что лидер Кремля планировал завершить войну за неделю, однако ему приходится воевать уже скоро четвертый год.

Вы знаете, у них длинные очереди за бензином сейчас в России. Длинные очереди, кто думал, что такое может произойти? И вот вдруг их экономика начинает рушиться, Дональд Трамп

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп подтвердил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоится в Вашингтоне 17 октября.