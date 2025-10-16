Говорили кілька годин поспіль: чим закінчилася розмова Трампа та Путіна

Лідери країн зателефонували після паузи у спілкуванні, яка тривала майже два місяці

У четвер, 16 жовтня, відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та його російським колегою Володимиром Путіним. Розмова двох лідерів відбулася за день до того, як у Білому домі прийматимуть українського лідера Володимира Зеленського. Примітно, що Трамп і Путін не спілкувалися майже два місяці.

Білий дім заявив, що розмова Путіна та Трампа була продуктивною: США та Росія домовилися про проведення зустрічі на високому рівні наступного тижня. Також не виключається ще одна зустріч лідерів держав.

Новина оновлюється…

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 15 жовтня Трамп заявив, що його відносини з Путіним "дуже добрі". Проте американський лідер, який заговорив про надання Україні ракет Tomahawk, не розуміє, чому глава Кремля продовжує вести війну проти України, яка негативно впливає на його країну.