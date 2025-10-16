Трамп нашел способ позлить Путина: как США усиливают поддержку Украины

Укрепление сотрудничества с Вашингтоном создает для Киева новые шансы для усиления давления на Россию

Все больше украинских чиновников демонстрируют укрепление уверенности в завершении войны, порождая иногда даже необычные прогнозы. Причина в потеплении отношения президента США Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Как отмечает POLITICO, медленно, но уверенно, Трамп и Зеленский сближаются. Советник Трампа, цитируя его, заявил: "Лучший способ отомстить Путину — это хвалить Зеленского". Продолжением этого является усиление поддержки Украины со стороны США.

Почему Трамп хочет отомстить Путину

Во время августовской встречи на Аляске президент РФ Владимир Путин вел себя как победитель — улыбался, шутил, выглядел уверенно. Трамп тогда пытался показать себя миротворцем, но российский лидер не дал никаких уступок, не согласился даже на перемирие. После этого СМИ назвали саммит "триумфом Путина". Это разозлило Трампа, потому что он выглядел слабым перед миром.

Инсайдер издания отметил, что Трампу "нужно было время, чтобы понять, кто на самом деле такой Путин". Продолжающиеся удары по Украине и большое количество атак именно по гражданским, убедили Трампа, что Путин пытается им манипулировать. Это портит его имидж и влияет на статус сильнейшего лидера.

История отношений с Зеленским и изменение отношения к Украине

После бурного спора в Белом доме в феврале Трамп изменил отношение к украинскому президенту. На Генассамблее ООН Трамп похвалил Зеленского как "храброго человека". Именно после этого Трамп также написал в Truth Social, что Украина "в состоянии бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде", что удивило многих. Также, по мнению экспертов, повлиял и визит Трампа в Британию, где король Чарльз хорошо отозвался о Зеленском.

Владимир Зеленский с Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Во время речи 13 октября перед Кнессетом Трамп подчеркнул, что планирует сосредоточиться на прекращении войны России против Украины. Издание называет это "картами, ложащимися в руки Зеленского", намекая на фразу, сказанную Трампом во время встречи в Овальном кабинете.

Владимир Зеленский готовится к пятничной встрече с Трампом в Белом доме. Ожидается, что ситуация будет в пользу Украины.

Это реально может приблизить завершение войны: именно у Соединенных Штатов есть возможность столь глобального влияния. Владимир Зеленский, президент Украины

Одна из причин думать — усиление обмена разведданными с украинскими силами для улучшения дальнобойных атак на энергосистему России. Ведутся разговоры и о поставках крылатых ракет "Томагавк", однако, по мнению аналитика издания, "риск эскалации, вероятно, удержит Трампа от такого решения".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему эти ракеты нужны Украине и насколько грозным оружием является "Томагавки". Они также являются рычагом влияния на Путина.