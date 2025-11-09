Существует ли отпуск у президента Украины: ИИ дал неожиданный ответ

Деятельность главы государства не регулируется трудовым законодательством

Президент Украины Владимир Зеленский на своей должности ведет переговоры с международными партнерами, подписывает законы и определяет направления деятельности ВСУ. Во время военного положения в Украине он не может брать ежегодный оплачиваемый отпуск, поскольку его должность требует постоянного присутствия.

Что надо знать:

Президент Украины не считается государственным служащим

Нет отдельного закона, регламентирующего отпуск президента

Глава государства в мирное время может делегировать полномочия

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Grok, предусмотрен ли для президента Украины отпуск в мирное время.

Есть ли у президента Украины отпуск

У Президента Украины нет классического отпуска, но может воспользоваться правом на отдых. Отдельного закона, регулирующего отпуск президента, нет. Глава государства не работает по трудовому договору, ведь не является наемным работником, поэтому на него не распространяется Кодекс законов о труде. Президент занимает высшую государственную должность, на которую его избирает народ на всеобщих выборах.

Деятельность президента регулируется Конституцией Украины и Законом "О статусе президента Украины". Нет законов, определяющих продолжительность или порядок предоставления президенту отпуска. Однако Конституция позволяет президенту на время возлагать его обязанности на другое лицо. Условием является то, что глава государства временно не может выполнять свои обязанности из-за отдыха, лечения, командировки.

ОПУ, фото из сети

Сроки отпуска президент самостоятельно определяет, издав соответствующий указ. Первый указ касается предоставления себе отпуска, а второй — о временном возложении обязанностей на премьер-министра. Если премьера нет, обязанности возлагаются на председателя ВР.

Прежние президенты Украины брали официальные отпуска. К примеру, второй, третий и четвертый президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович во время отпуска часто отдыхали в Крыму.

Дача Януковича в Крыму, фото из сети

Действующий президент Украины Владимир Зеленский, в частности, в 2020 году отдыхал не менее четырех раз. Об этом писал журналист Сергей Руденко. В период с 31 декабря 2019 года по 2 января 2020 года Зеленский отдыхал в Буковеле. 2-9 января глава государства провел отпуск в Омане, во время которого жил в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Зеленский в Буковеле, фото с его инстаграм-страницы

С 19 по 29 июля президент отдыхал на "даче Хрущева" в Херсонской области. А в сентябре 2020 года он находился в санаторном комплексе "Деренивская Купиль".

В условиях военного положения президент Украины не имеет права на отпуск. Глава государства является верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины, а также занимается вопросами национальной безопасности и руководства государством. В этот период президент не может делегировать свои полномочия другим должностным лицам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого считает лучшим украинским президентом известный нардеп. По его мнению, тогдашний глава государства вел правильную политику.