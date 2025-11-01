Кучма о Зеленском, Гонгадзе и Донбассе: главное из свежего интервью

Второй президент Украины высказался о своей политике, участии в переговорах в Минске, Путине, Януковиче, Медведчуке и главных ошибках, которые привели к началу войны 2014 года.

Леонид Кучма дал большое интервью, где рассказал свое мнение относительно убийства Гонгадзе, Виктора Януковича, как можно было предупредили оккупацию Донетчины и т.д. В нем он также предупредил о действующем президенте Украины Владимире Зеленском.

"Телеграф" собрал самое интересное из большого интервью BBC.

Люди добрые, рано! Кучма о личном отношении к войне

"Ярость на Россию, стыд за нашу неготовность и нерешительность", чувствовал второй президент в 2014 году. В 2022 году они трансформировались в боль за жертв российского вторжения и гордость за единство нации. На 2025 год Кучма надеется, что война "двигается до конца", но в то же время есть тревога из-за того, что война продолжается, а единство уже не такое крепкое.

Хотя общество остается в целом сплоченным, внутри начинаются какие-то "разборки", в политикуме разворачиваются популистские процессы, разговоры о выборах, уже планируют, как делить власть и нацеливаются на "булаву". Люди добрые, рано! Леонид Кучма, второй президент Украины

О Третьей Мировой войне

Кучма подчеркнул, что война в Украине и вероятность Третьей мировой не связаны напрямую. Возможны разные сценарии, но лично он верит в силу украинской армии и в эффективность ядерного сдерживания, поэтому уверен: война закончится, а глобального ядерного конфликта вряд ли стоит ожидать. Если же Россия решит выбрать более слабую цель, например, страны Балтии: "все будет зависеть от того, что окажется сильнее: самолюбие Трампа или неадекватность Путина".

Мог сделать больше: о втором сроке

Первый срок Леониду Кучме, по его оценке, пришлось посвятить подъему экономики и проведению реформ, а второй период превратился в борьбу. "В результате мой второй срок истек в изнурительной борьбе не столько за экономический рост, сколько против политической дестабилизации, провокаций, попыток дискредитировать в мире Украину и ее власть, — говорит Кучма и подчеркивает, — когда представляю, каким бы мог быть результат, если бы нам еще и не мешали, становится грустно".

О своей политике

Кучма подчеркнул, что проводил не двухвекторную, а многовекторную политику, то есть защиту интересов Украины во всех регионах мира, а не только баланс между Россией и Западом. На рубеже 2000-х проевропейский курс был почти невозможен из-за пророссийских настроений в обществе, доминирования коммунистов, энергетической зависимости от РФ и безразличия Запада.

Несмотря на это, он заложил основы будущего евроатлантического курса — инициировал стремление к ассоциированному членству в ЕС и полноценному вступлению в НАТО. При этом Украина при его президентстве не присоединилась ни к каким российским интеграционным проектам, в частности не стала полноправным членом СНГ.

Сфабрикованные скандалы

Отдельно Кучма коснулся слухов о якобы поставках Ирака станций радиотехнической разведки "Кольчуга". По мнению экс президента, за этим стояла Россия, чтобы удалить Украину от США. Американцы признали, что "Кольчуг" в Ираке не было, однако игра была грязной и Украине нужно было действовать максимально открыто.

Также Кучма подчеркнул, что не имеет отношения к убийству журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. Ссылаясь на мнение экспертов, он говорит, что это была "спецоперация против Украины, спланированная и реализуемая ФСБ".

Крупные бизнесмены – не олигархи

Кучма категорически не соглашается с тем, что его называют "отцом украинского олигархата". Он считает, что реформы в его времена позволили создать прослойку влиятельных бизнесменов. Он отмечает, что они возрождали предприятия и это принципиально отличается от "дерибана" времен Януковича.

Табачник, Медведчук и Янукович

Виктор Медведчук

Дмитрий Табачник и Виктор Медведчук были главами администраций при Кучме. Они эффективны и профессиональны бюрократы, поэтому Кучма держал их в команде. Табачник привлек его внимание владением "электоральными технологиями", а Медведчук — "выходец из депутатского корпуса мог стать эффективным в налаживании сотрудничества с Радой, отношения с которыми для меня были всегда важны". Их позднейшая антиукраинская деятельность была для него неприятной неожиданностью, но более поздняя измена — ожидаемым развитием.

Виктор Янукович

Что касается Януковича, то он был вполне приемлемым премьером во времена Кучмы. Однако дорогу ему второй президент не открывал — он к моменту назначения уже был заметной политической фигурой.

Если какой-то президент и продвигал Януковича, то его фамилия не Кучма, а Путин. Леонид Кучма, второй президент Украины

Позиция России в Крыму

Кучма считает, что в 2003 году Украина выиграла "битву за время" — тогда удалось остановить Путина и отстоять Тузлу, но следующие десять лет власть потеряла. "Главную битву за украинский Крым нужно было вести не столько за Тузлу, сколько за ум и души крымчан", — отмечает он и добавляет, что безразличие следующих правительств к проблемам полуострова и Харьковские соглашения Януковича усилили позиции России в Крыму. Это в конце концов и стало одной из причин оккупации в 2014 году.

Оккупация 2014 стала следствием не только событий того года, но и десятилетия потерянного внимания к полуострову.

Российские военные в Крыму, 2014 год

О Путине

Путин "никогда не бывает искренним, но умеет привлечь к себе; говорит, будто вербует", — так описывает российского президента Кучма. Он подчеркнул: "Путин – чрезвычайно опасный враг. Недооценивать его значит вредить нам самим. Тот факт, что мы уже столько лет храбро и успешно противостоим такому врагу – делает нам честь".

О Минских договоренностях

Кучма объяснил, что оставил Минские переговоры в 2018 году, потому что процесс зашел в тупик — стороны не демонстрировали никакого прогресса, а разговоры стали бессодержательными. На тот момент ключевые гуманитарные задачи уже были выполнены, в частности, обмены пленными и снижение боевой активности. Вернулся в 2019-м по просьбе Зеленского, надеясь на новый импульс, и именно тогда произошел масштабный обмен пленными. Он отметил, что изменить формат ТКГ было невозможно – стратегические решения принимали лидеры "Нормандского формата".

ТКХ не была ошибкой. Она дала Украине очень важную передышку. Наша армия образца 2022 года оказалась гораздо сильнее образца 2014-го. Если бы не переговорный процесс, Россия еще бы тогда поперла на Украину всей военной мощью. И я не знаю, как бы все тогда сложилось. Леонид Кучма, второй президент Украины

Участники трехсторонней контактной группы от ОБСЕ, Украины и России и главы непризнанных "ЛНР" и "ДНР" в Минске в сентябре 2014 года

Об оккупации Донбасса

Кучма считает, что, чтобы не было оккупации в 2014, государство должно было не только сдерживать российское влияние, но прежде всего усиливать украинское — через образование, культуру и доверие. По его словам, после его каденции власти начали отделять, противопоставлять Донбасс и Крым от остальной страны, что было ошибкой. При Януковиче российскому влиянию фактически открыли путь полностью, и это стало критическим.

В каденции Ющенко происходило скорее противопоставление этих регионов остальной Украине. Это было недальновидно. А при Януковиче вообще была настежь открыта вся дверь, чтобы туда заходила Россия. Леонид Кучма, второй президент Украины

О Владимире Зеленском

Кучма воздержался от оценки Зеленского во время войны, отметив лишь, что президент проводил четко проукраинскую политику, не устраивавшую Путина. Он подтвердил, что Зеленский когда-то обращался к нему за советами, но сейчас этого не делает. Относительно второго срока Кучма подчеркнул: решение должно быть только по самому Зеленскому.

Украине и после войны пригодится его авторитет мирового уровня… Я не знаю, какое именно, но у Зеленского большое будущее. Могу предупредить Владимира только о том, что он, наверное, и так прекрасно понимает: мир будет не легче войны. Леонид Кучма, второй президент Украины

"Телеграф" напоминает, что Леонид Кучма был у власти 10 лет. Хотя он отошел от активной политики 20 лет назад, Кучма оставался влиятельным: возглавлял украинскую делегацию в ТКГ после 2014 года и открыто поддержал Зеленского в 2019 году.