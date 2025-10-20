Украина не пойдет по стопам Ближнего Востока? Что Зеленский говорит об окончании войны по плану Трампа

Закончить войну с Россией быстро не удается

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не следует сравнивать войну в Украине и на Ближнем Востоке. Однако на волне успеха президента США Дональда Трампа в Газе он хочет принести мир и в наше государство.

Что нужно знать:

9 октября Израиль и Сектор Газа подписали мирное соглашение

Трамп считает это своим достижением, поэтому хочет похожего успеха в Украине

Зеленский призывает не сравнивать войну с Россией и войну на Ближнем Востоке

Об этом рассказал президент Украины на встрече с журналистами, передает "Телеграф" в материале "О встрече с Путиным, Tomahawk и возможном окончании войны. Главные заявления Зеленского".

По словам Зеленского, сравнивать войну в Украине и на Ближнем Востоке нельзя. Ведь это совершенно разный объем войны, разная история. Там есть, безусловно, такие же жертвы, такие же живые люди, и, к сожалению, большие потери, но это не сравнимо. Президент убежден, что потери, средства и объем войны на Ближнем Востоке и в Украине очень разные.

Именно поэтому закончить войну с Россией не удается так быстро, как хотелось бы. Украина воюет против целой армии Кремля и это не сравнимо с ситуацией на Ближнем Востоке.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю", — заявил президент.

По его словам, Трампу удалось многое на Ближнем Востоке и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины. Сейчас у него и всего мира такое настроение: давайте все силы бросим и закончим войну России против Украины.

"То есть такое настроение, а мы делаем в таком настроении какие-то шаги — "томагавки" и тому подобное, и это новые шаги, и они действительно поджимают Россию", — говорит Зеленский.

