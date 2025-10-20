Укр

Украина не пойдет по стопам Ближнего Востока? Что Зеленский говорит об окончании войны по плану Трампа

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Закончить войну с Россией быстро не удается

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не следует сравнивать войну в Украине и на Ближнем Востоке. Однако на волне успеха президента США Дональда Трампа в Газе он хочет принести мир и в наше государство.

Что нужно знать:

  • 9 октября Израиль и Сектор Газа подписали мирное соглашение
  • Трамп считает это своим достижением, поэтому хочет похожего успеха в Украине
  • Зеленский призывает не сравнивать войну с Россией и войну на Ближнем Востоке

Об этом рассказал президент Украины на встрече с журналистами, передает "Телеграф" в материале "О встрече с Путиным, Tomahawk и возможном окончании войны. Главные заявления Зеленского".

По словам Зеленского, сравнивать войну в Украине и на Ближнем Востоке нельзя. Ведь это совершенно разный объем войны, разная история. Там есть, безусловно, такие же жертвы, такие же живые люди, и, к сожалению, большие потери, но это не сравнимо. Президент убежден, что потери, средства и объем войны на Ближнем Востоке и в Украине очень разные.

Именно поэтому закончить войну с Россией не удается так быстро, как хотелось бы. Украина воюет против целой армии Кремля и это не сравнимо с ситуацией на Ближнем Востоке.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю", — заявил президент.

По его словам, Трампу удалось многое на Ближнем Востоке и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины. Сейчас у него и всего мира такое настроение: давайте все силы бросим и закончим войну России против Украины.

"То есть такое настроение, а мы делаем в таком настроении какие-то шаги — "томагавки" и тому подобное, и это новые шаги, и они действительно поджимают Россию", — говорит Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что война на Ближнем Востоке снова возобновляется. Ведь на юге сектора Газа была обстреляна инженерная техника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ответ израильские ВМС нанесли авиаудары.

Теги:
#Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Война с РФ