Село видело войну, Голодомор, пожар и убийства: где родился первый президент Украины (фото)

Село, откуда родом Леонид Кравчук, всегда было активным и не стояло в стороне от событий

Село Великий Житин на Ривненщине пережило века исторических событий — от средневековых имений князей Острожских до войн, убийств и Голодомора. Здесь родились герои и деятели, которые вписали свое имя в историю Украины.

Среди выдающихся граждан будет первый Президент Украины — Леонид Кравчук. "Телеграф" решил написать об истории и интересных фактах поселка.

Первый Президент Украины

Великий Житин – село, где оживает история

Название села Великий Житин происходит от слова "жизнь", что связывает поселение с древнерусскими наименованиями вроде Житомер или Житогой.

Первое письменное упоминание о Великом Житине датируется 1518 годом. Тогда король Польши Сигизмунд I Старый подтвердил права князя Константина Острожского на местные имения. В 1767 году в селе построили приходскую церковь святого Архистратига Михаила, а с 1853 года действовала церковно-приходская школа. В конце XIX века село имело сахарный завод, винокурню, фольварк и земельное общество. В 1921-1939 годах Великий Житин находился в составе Республики Польша.

Князь Константин Острожский и король Сигизмунд I Старик

Жители села всегда активно участвовали в общественной жизни, по данным в архивах. Во время Второй мировой войны они собирали посылки для советских военнопленных в нацистских лагерях, а во время Рождественской Коляды 1943 года передали помощь Украинскому Красному Кресту на сумму 2047 рублей.

Однако войны и репрессии оставили на селе тяжелый след. 10 января 1946 года солдат 10-й мотомеханизированной дивизии расстреляли "неизвестные бандиты" под командованием генерал-майора Дмитрия Павлова. В ответ советские "освободители" сожгли 23 хозяйства — в огне сгорело имущество, скот и запасы хлеба. Они также грабили, избивали и убивали крестьян.

Великий Житин — родное село многих известных украинцев. Среди них первый Президент Украины Леонид Кравчук, писатель Сергей Мельничук и политические деятели и активисты Карпюк Николай и Феодосий. Село также дало Украине многочисленных борцов за независимость, участников УПА и подпольщиков ОУН, которые пережили аресты, ссылки и каторгу, а позже были реабилитированы.

Известные уроженцы и борцы за Независимую Украину

Какая инфраструктура есть в селе

В селе Великий Житин действует общеобразовательная школа I-III ступеней, где учатся дети со всего населенного пункта.

Образовательный центр села.

Также работает детский сад "Колосок" — единственное дошкольное учреждение громады. Здание построили еще в 1989 году, но из-за закрытия в 1996-м садик долгое время приходил в упадок. Лишь со временем его удалось восстановить, ведь потребность в месте для малышей была значительной — более 180 детей в возрасте до трех лет ждали открытия заведения.

В Великом Житине также функционирует публично-школьная библиотека, основанная еще в 1948 году. Она и сейчас остается культурным центром для местных жителей.

Украшением села является деревянная Михайловская церковь, построенная в 1776 году. Она считается памятником архитектуры местного значения и восхищает своей старинной красотой.

Старинная Михайловская церковь — украшение Великого Житина.

Также есть Дом культуры, где проходят праздничные мероприятия, концерты и встречи.

Дом культуры – центр событий и праздников общины

