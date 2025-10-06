Ездил к Лукашенко и жаловался на размер пенсии: где сейчас экс-глава ВРУ Александр Мороз

Мороз четыре раза баллотировался в президенты Украины

Александр Мороз — бывший народный депутат, который дважды возглавлял Верховную Раду. До работы в парламенте он работал инженером-механиком в Житомирской области.

Что нужно знать:

Мороз распространил так называемые "пленки Мельниченко", связанные с убийством журналиста Георгия Гонгадзе

Политик был инициатором Социалистической партии

Сейчас Мороз живет в Украине и дает интервью медиа

"Телеграф" решил выяснить больше о жизни и деятельности экс-нардепа, а также где его последний раз видели.

Что известно об Александре Морозе

Мороз родился в 1944 году в Киевской области. Получил образование инженера-механика в Украинской сельскохозяйственной академии. После окончания вуза он работал по специальности в райобъединении "Сельхозтехника" в Житомирской области. Служил в советской армии.

Мороз в советской армии, фото из сети

В 1966–1974 годах Александр стал преподавателем и заведующим отделом механизации сельского хозяйства Таращанского техникума механизации. В 1974-1975 годах Мороз был старшим инженером-технологом и старшим прорабом мехотряда Таращанского райобъединения "Сельхозтехника".

Позже Мороз учился в Высшей партийной школе, где получил диплом политолога. Это дало старт его политической карьере. Некоторое время Мороз работал секретарем Киевского облпрофсовета, а позже — первым секретарем РК КПУ.

Мороз входил в КПУ, фото из сети

В 1990 году Александр стал народным депутатом. После запрета Коммунистической партии Мороз был одним из основателей Социалистической партии, которую впоследствии возглавил. В 1994 году он второй раз стал народным депутатом. Вскоре политик впервые баллотировался на пост президента, заняв третье место на выборах. После этого он был кандидатом в президенты еще четыре раза: в 1999, 2004, 2010 и 2019 годах.

В 2004 году во время второго тура президентских выборов Мороз поддержал Виктора Ющенко. Однако его условием было превращения Украины в парламентско-президентскую республику.

Мороз баллотировался в президенты четыре раза, фото из сети

В 1994-1998 годах Мороз был председателем Верховной Рады. В тот период в Украине была принята первая Конституция. В 2000 году политик обнародовал так называемые "пленки Мельниченко", что стало началом "кассетного скандала".

Речь шла о записях разговоров, сделанных майором охраны Николаем Мельниченко в кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы. Мужчина с голосом, похожим на Кучму, приказал убить журналиста Георгия Гонгадзе мужчине, голос которого был как у министра внутренних дел Юрия Кравченко. Это повлекло за собой громкий скандал в Украине и массовые протесты граждан.

Мороз стал одним из лидеров движения "Украина без Кучмы". В 2006 году, став нардепом от Социалистической партии, он неожиданно выдвинул свою кандидатуру на должность главы ВРУ. Тогда между фракциями БЮТ, "Наша Украина" и СПУ было согласовано коалиционное соглашение, что Юлия Тимошенко будет премьер-министром, а Петр Порошенко — спикером. Поэтому многие нардепы из коалиции восприняли такой шаг как предательство со стороны Мороза.

Мороз дважды был председателем Верховной Рады, фото из сети

После этого Социалистическая партия объединилась с Партией регионов и КПУ, хотя не вышла из коалиции с БЮТ и "Нашей Украиной". Такие действия были нарушением регламента Верховной Рады. После этого президент Ющенко распустил парламент и назначил досрочные выборы.

Где сейчас Александр Мороз

В 2022 году Социалистическую партию Украины запретили, поскольку в 2017-2019 годах ее возглавлял скандальный нардеп Илья Кива. Поэтому Александр зарегистрировал новую политическую силу – Социалистическую партию Александра Мороза. Пока она не функционирует, как рассказывал политик в интервью "Телеграфу".

Наша политическая оценка такая, что то, что в принципе происходит во власти – не соответствует Конституции. И поэтому очевидно, что функционирование партии сейчас невозможно. Сейчас не следует радикально вмешиваться в ситуацию. Александр Мороз

Мороз создал новую Социалистическую партию, фото из сети

Интересно, что накануне полномасштабной войны Мороз встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он рассказал, что планировал оценить местное сельское хозяйство. Политик отметил, что во время визита заметил, что Лукашенко зависим от Путина. В то же время, по словам экс-нардепа, Лукашенко был уверен, что войны не будет.

Я хотел посмотреть, что они производят в сельском хозяйстве, потому что мы очень много продукции покупали в Беларуси: сахар, молоко. Я говорил Лукашенко о пропаганде и всех этих вещах, а он отвечал: какая там война, ничего не будет. Я видел, что он действительно не знает, что Путин решится на это. Но было очевидно, что Лукашенко полностью зависим от Путина. Александр Мороз

Мороз и Лукашенко, фото из сети

В 2024 году в интервью Натальи Мосейчук Мороз пожаловался, что ему не хватает на жизнь пенсии, которая составляет 21 тысячу гривен. Политик отметил, что не смог бы прожить на эту сумму, и ему помогают дети.

Я живу сегодня на пенсию. Если бы мне дети не помогали, то я не мог бы свести концы с концами. У меня пенсия сейчас 21 тысяча. Это большие деньги, но нужно тратить на бензин, около 8 тысяч в месяц только на лекарства и тому подобное. Александр Мороз

Мороз жаловался, что ему не хватает пенсии, скриншот из видео YouTube-канала Наталии Мосейчук

Сейчас политику 81 год, и он продолжает появляться в информационном пространстве. В частности, в 2025 году политик дал интервью Наташе Влащенко, в котором высказался о политических процессах в Украине от 90-х и по сей день, о деле Гонгадзе, начале войны на Донбассе и оккупации Крыма. Также Мороз выступает с лекциями в разных учебных заведениях.

Мороз продолжает давать интервью, скриншот с видео YouTube-канала Наташе Влащенко

Мороз дает лекции в учебных заведениях, фото Киевской школы государственного управления

