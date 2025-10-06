Укр

Ездил к Лукашенко и жаловался на размер пенсии: где сейчас экс-глава ВРУ Александр Мороз

Экс-глава ВРУ Александр Мороз
Экс-глава ВРУ Александр Мороз.

Мороз четыре раза баллотировался в президенты Украины

Александр Мороз — бывший народный депутат, который дважды возглавлял Верховную Раду. До работы в парламенте он работал инженером-механиком в Житомирской области.

Что нужно знать:

  • Мороз распространил так называемые "пленки Мельниченко", связанные с убийством журналиста Георгия Гонгадзе
  • Политик был инициатором Социалистической партии
  • Сейчас Мороз живет в Украине и дает интервью медиа

"Телеграф" решил выяснить больше о жизни и деятельности экс-нардепа, а также где его последний раз видели.

Что известно об Александре Морозе

Мороз родился в 1944 году в Киевской области. Получил образование инженера-механика в Украинской сельскохозяйственной академии. После окончания вуза он работал по специальности в райобъединении "Сельхозтехника" в Житомирской области. Служил в советской армии.

Александр Мороз в молодости
Мороз в советской армии, фото из сети

В 1966–1974 годах Александр стал преподавателем и заведующим отделом механизации сельского хозяйства Таращанского техникума механизации. В 1974-1975 годах Мороз был старшим инженером-технологом и старшим прорабом мехотряда Таращанского райобъединения "Сельхозтехника".

Позже Мороз учился в Высшей партийной школе, где получил диплом политолога. Это дало старт его политической карьере. Некоторое время Мороз работал секретарем Киевского облпрофсовета, а позже — первым секретарем РК КПУ.

Александр Мороз деятельность
Мороз входил в КПУ, фото из сети

В 1990 году Александр стал народным депутатом. После запрета Коммунистической партии Мороз был одним из основателей Социалистической партии, которую впоследствии возглавил. В 1994 году он второй раз стал народным депутатом. Вскоре политик впервые баллотировался на пост президента, заняв третье место на выборах. После этого он был кандидатом в президенты еще четыре раза: в 1999, 2004, 2010 и 2019 годах.

В 2004 году во время второго тура президентских выборов Мороз поддержал Виктора Ющенко. Однако его условием было превращения Украины в парламентско-президентскую республику.

Александр Мороз
Мороз баллотировался в президенты четыре раза, фото из сети

В 1994-1998 годах Мороз был председателем Верховной Рады. В тот период в Украине была принята первая Конституция. В 2000 году политик обнародовал так называемые "пленки Мельниченко", что стало началом "кассетного скандала".

Речь шла о записях разговоров, сделанных майором охраны Николаем Мельниченко в кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы. Мужчина с голосом, похожим на Кучму, приказал убить журналиста Георгия Гонгадзе мужчине, голос которого был как у министра внутренних дел Юрия Кравченко. Это повлекло за собой громкий скандал в Украине и массовые протесты граждан.

Мороз стал одним из лидеров движения "Украина без Кучмы". В 2006 году, став нардепом от Социалистической партии, он неожиданно выдвинул свою кандидатуру на должность главы ВРУ. Тогда между фракциями БЮТ, "Наша Украина" и СПУ было согласовано коалиционное соглашение, что Юлия Тимошенко будет премьер-министром, а Петр Порошенко — спикером. Поэтому многие нардепы из коалиции восприняли такой шаг как предательство со стороны Мороза.

Александр Мороз что известно
Мороз дважды был председателем Верховной Рады, фото из сети

После этого Социалистическая партия объединилась с Партией регионов и КПУ, хотя не вышла из коалиции с БЮТ и "Нашей Украиной". Такие действия были нарушением регламента Верховной Рады. После этого президент Ющенко распустил парламент и назначил досрочные выборы.

Где сейчас Александр Мороз

В 2022 году Социалистическую партию Украины запретили, поскольку в 2017-2019 годах ее возглавлял скандальный нардеп Илья Кива. Поэтому Александр зарегистрировал новую политическую силу – Социалистическую партию Александра Мороза. Пока она не функционирует, как рассказывал политик в интервью "Телеграфу".

Наша политическая оценка такая, что то, что в принципе происходит во власти – не соответствует Конституции. И поэтому очевидно, что функционирование партии сейчас невозможно. Сейчас не следует радикально вмешиваться в ситуацию.

Александр Мороз

Где сейчас Александр Мороз
Мороз создал новую Социалистическую партию, фото из сети

Интересно, что накануне полномасштабной войны Мороз встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он рассказал, что планировал оценить местное сельское хозяйство. Политик отметил, что во время визита заметил, что Лукашенко зависим от Путина. В то же время, по словам экс-нардепа, Лукашенко был уверен, что войны не будет.

Я хотел посмотреть, что они производят в сельском хозяйстве, потому что мы очень много продукции покупали в Беларуси: сахар, молоко. Я говорил Лукашенко о пропаганде и всех этих вещах, а он отвечал: какая там война, ничего не будет. Я видел, что он действительно не знает, что Путин решится на это. Но было очевидно, что Лукашенко полностью зависим от Путина.

Александр Мороз

Где сейчас Александр Мороз
Мороз и Лукашенко, фото из сети

В 2024 году в интервью Натальи Мосейчук Мороз пожаловался, что ему не хватает на жизнь пенсии, которая составляет 21 тысячу гривен. Политик отметил, что не смог бы прожить на эту сумму, и ему помогают дети.

Я живу сегодня на пенсию. Если бы мне дети не помогали, то я не мог бы свести концы с концами. У меня пенсия сейчас 21 тысяча. Это большие деньги, но нужно тратить на бензин, около 8 тысяч в месяц только на лекарства и тому подобное.

Александр Мороз

Александр Мороз где сейчас
Мороз жаловался, что ему не хватает пенсии, скриншот из видео YouTube-канала Наталии Мосейчук

Сейчас политику 81 год, и он продолжает появляться в информационном пространстве. В частности, в 2025 году политик дал интервью Наташе Влащенко, в котором высказался о политических процессах в Украине от 90-х и по сей день, о деле Гонгадзе, начале войны на Донбассе и оккупации Крыма. Также Мороз выступает с лекциями в разных учебных заведениях.

Куда исчез Александр Мороз
Мороз продолжает давать интервью, скриншот с видео YouTube-канала Наташе Влащенко
Где сейчас Александр Мороз
Мороз дает лекции в учебных заведениях, фото Киевской школы государственного управления

