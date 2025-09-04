Не Зеленский и не Залужный. Социолог объяснил, почему украинцы ждут нового человека на будущих выборах

Выборы в Украине сейчас не ко времени, однако обсуждения кандидатов продолжаются

Выборы в Украине невозможны во время войны. Однако люди обдумывают вероятных кандидатов и есть запрос на "новое лицо".

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал Игорь Гринив, народный депутат пяти созывов, социолог и стратег знаковых избирательных кампаний. Согласно опросу украинцев в мае номер один в президентском рейтинге – не Зеленский и не Залужный. Большинство высказались в пользу неизвестного кандидата, ответив "затрудняюсь ответить" на вопрос о фаворите на выборах президента.

В обществе есть запрос на нового человека

В 2016-м году я давал интервью для "Украинской правды" Павлу Шеремету, и он у меня спрашивал то же – какой кульбит возможен на следующих выборах? Тогда впервые была озвучена фамилия Зеленского как потенциального кандидата. Существовал запрос на лидерство того, кто не был в политике, кто откроет окна и проветрит от затхлого политического воздуха. Появились несистемные политики: Вакарчук, Зеленский, Кличко Игорь Гринив

Он пояснил, что сейчас существует противостояние двух рейтингов – Зеленского и Залужного. Однако ответ "затрудняюсь ответить" свидетельствует об ожидании "в меню" третьей фамилии.

Откуда она должна прийти, чтобы быть воспринятой обществом – я не представляю. Доверие имеют волонтеры и военные. Но запрос людей очень рационален, то есть это должен быть человек, которого более или менее знают. Кота в мешке за хорошую упаковку покупать не будут. А будут четко проверять, что в этой упаковке лежит, что человек делал во время войны, каковы его моральные качества, есть ли у него опыт и профессионализм Игорь Гринив

Какие качества ждут от нового кандидата

Он убежден, что первое, что будет иметь значение, — моральные качества кандидата. Общество очень чувствительно к фальши, к несправедливости, объяснил Гринив.

В то же время, если исходить из нынешней ситуации, никто не остановит идею, время которой наступило. И остановить рейтинг Залужного невозможно. Ни Залужному, ни Зеленскому уже не нужно вмешательство политтехнологов, они могут только испортить ситуацию. А достраивать нечего ни первому, ни второму Игорь Гринив

Что может испортить рейтинги Залужного и Зеленского

И Залужному и Зеленскому, чтобы не снизить свои шансы на предстоящих выборах, сейчас главное не допускать критических ошибок. "Важно не зашквариться", выразил это социолог.

В то же время это "затрудняюсь ответить", говоря на технологическом языке, во втором туре переходит в одну сторону. Нынешняя власть имеет высокий уровень поддержки, но она упирается в потолок. И если у Порошенко решающим был его антирейтинг, то у нынешней власти это не антирейтинг. Скорее, это разочарование. Не "мы никогда за него не проголосуем", а "достаточно" Игорь Гринив

Как рассказывал "Телеграф", пока преждевременно говорить о выборах в Украине, уверена председатель комитета ВР по вопросам государственной власти нардеп Елена Шуляк. Сейчас важно закончить войну, ведь есть две важные причины, почему нельзя проводить выборы до этого.