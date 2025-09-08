Борис Джонсон назвал основные шаги, которые должно предпринять мероприятие, чтобы поддержать победу Украины

Борис Джонсон призвал Запад к более жестким санкциям против России и передаче Украине замороженных российских активов. Бывший премьер-министр Великобритании сделал это заявление во время "Саммита Свободы" в Лондоне, который проходит при поддержке National Association of Ukrainian Defense Industries (NAUDI).

Об этом сообщили на Facebook-странице ассоциации. В своем выступлении Джонсон заявил, что стратегически Россия уже проиграла войну и не способна сломить сопротивление украинского народа. Он решительно осудил ракетные удары по гражданским объектам, вспомнив о гибели женщины и ее ребенка в Киеве в результате атаки дрона-камикадзе "шахед".

Политик призвал страны Запада не искать компромиссы с Кремлем и не поддаваться иллюзиям о возможности договоренностей с Путиным.

Единственный язык, который Путин понимает — это сила Борис Джонсон

Выступление Бориса Джонсона на "Саммите Свободы" в Лондоне

Он подчеркнул, что Москва продолжает войну не из-за перспективы победы, а из соображений политического выживания действующего режима. По словам Джонсона, за три с половиной года полномасштабного вторжения Россия захватила менее 20% территории Украины, в то же время потеряв около миллиона военных.

Среди конкретных шагов, которые, по его мнению, предстоит Запад, Джонсон назвал введение более широких вторичных санкций, в том числе против посредников в торговле российской нефтью. Он обратил внимание на рост доли Индии и Китая в закупках энергоносителей РФ и призвал ликвидировать "теневой флот", обеспечивающий поставки топлива.

Особое внимание он уделил вопросу российских активов, замороженных в международных финансовых учреждениях.

Это совершенно легально. Если украинцы используют эти средства для создания или покупки оружия — тем лучше Борис Джонсон

Он подчеркнул, что самый эффективный путь к завершению войны – это усиление украинской способности к сопротивлению.

