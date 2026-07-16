Один погиб, другой — обворовывает Украину: что известно о детях Януковича от жены и любовниц

Все о гибели сына-автогонщика, бизнес старшего на Донбассе и новой семье беглеца

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Когда Виктор Янукович еще был президентом нашей страны, его личная жизнь обрастала слухами. После его бегства из Украины стало известно о разводе с "Людочкой", а также о внебрачном ребенке от любовницы и падчерицы.

"Телеграф" собрал все, что известно о детях Виктора Януковича. 11 лет назад президент-беглец потерял сына.

Виктор Янукович-младший погиб на Байкале

Младший из двух известных сыновей экс-президента, Виктор Янукович-младший, родился в 1981 году. Он был народным депутатом от Партии регионов, а также профессионально занимался автоспортом.

Виктор Янукович с сыновьями Виктором и Александром

В марте 2015 года он погиб на озере Байкал в России. Автомобиль, за рулем которого находился Янукович-младший, провалился под лед. Самому водителю спастись не удалось, в то время как другие пассажиры смогли выбраться из машины.

Виктор Янукович-младший

Александр Янукович построил бизнес-империю

Старший сын экс-президента Александр Янукович родился в 1973 году. По образованию он врач-стоматолог, однако впоследствии занялся бизнесом.

Александр Янукович

Во время президентства отца его называли одним из самых влиятельных украинских предпринимателей. Он контролировал группу компаний "МАКО". После Революции Достоинства Александр покинул Украину.

Виктор Янукович и его сыновья

Украинские правоохранительные органы открывали в отношении его ряд уголовных производств, а также применяли санкции. В настоящее время он проживает в Санкт-Петербурге, а в 2024 году получил гражданство России. Также сообщалось, что он зарабатывает на краже украинского угля, который находится на оккупированных территориях

Младший сын Григорий

В феврале 2020 года главная редактор издания LB.ua Соня Кошкина сообщила, что экс-президент и его гражданская жена Любовь Полежай стали родителями мальчика. По ее информации, ребенок родился в конце 2017 или в 2018 году.

По данным журналистки, мальчика назвали Григорием. Официально эта информация семьей не подтверждалась.

Слухи о взрослых внебрачных детях

В середине 2000-х годов, особенно во время президентской кампании 2004 года и парламентских выборов 2006-го, в СМИ неоднократно появлялись сообщения о якобы существовании других внебрачных детей Виктора Януковича на Донбассе.

Виктор Янукович

Наибольшую огласку получила история жителя Селидового Виталия Федорова, которого отдельные издания называли "внебрачным сыном" политика. Впрочем, сам Федоров впоследствии в интервью OBOZ.UA категорически отрицал эту информацию. Он заявил, что никогда не был родственником Януковича, а слухи назвал политическим пиаром и выдумкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где могут похоронить Виктора Януковича. Прощания с почестями экс-президент может не ожидать.