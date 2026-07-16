Один загинув, інший — обкрадає Україну: що відомо про дітей Януковича від дружини і коханок

Все про загибель сина-автогонщика, бізнес старшого на Донбасі та нову родину втікача

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Коли Віктор Янукович ще був президентом нашої країни, його особисте життя обростало чутками. Після його втечі з України стало відомо про розлучення з "Людочкою", а також про позашлюбну дитину від коханки і падчерку.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про дітей Віктора Януковича. 11 років тому президент-утікач втратив сина.

Віктор Янукович-молодший загинув на Байкалі

Молодший із двох відомих синів експрезидента, Віктор Янукович-молодший, народився у 1981 році. Він був народним депутатом України від Партії регіонів, а також професійно займався автоспортом.

Віктор Янукович із синами Віктором та Олександром

У березні 2015 року він загинув на озері Байкал у Росії. Автомобіль, за кермом якого перебував Янукович-молодший, провалився під лід. Самому водієві врятуватися не вдалося, тоді як інші пасажири змогли вибратися з машини.

Віктор Янукович-молодший

Олександр Янукович побудував бізнес-імперію

Старший син експрезидента, Олександр Янукович, народився у 1973 році. За освітою він лікар-стоматолог, однак згодом зайнявся бізнесом.

Олександр Янукович

Під час президентства батька його називали одним із найвпливовіших українських підприємців. Він контролював групу компаній "МАКО". Після Революції Гідності Олександр залишив Україну.

Віктор Янукович і його сини

Українські правоохоронні органи відкривали щодо нього низку кримінальних проваджень, а також застосовували санкції. Нині він мешкає у Санкт-Петербурзі, а в 2024 році отримав громадянство Росії. Також повідомляли, що він заробляє на крадіжці українського вугілля, яке знаходиться на окупованих територіях

Молодший син Григорій

У лютому 2020 року головна редакторка видання LB.ua Соня Кошкіна повідомила, що експрезидент і його цивільна дружина Любов Полєжай стали батьками хлопчика. За її інформацією, дитина народилася наприкінці 2017-го або у 2018 році.

За даними журналістки, хлопчика назвали Григорієм. Офіційно ця інформація родиною не підтверджувалася.

Чутки про дорослих позашлюбних дітей

У середині 2000-х років, особливо під час президентської кампанії 2004 року та парламентських виборів 2006-го, у медіа неодноразово з'являлися повідомлення про нібито існування інших позашлюбних дітей Віктора Януковича на Донбасі.

Віктор Янукович

Найбільшого розголосу набула історія жителя Селидового Віталія Федорова, якого окремі видання називали "позашлюбним сином" політика. Втім сам Федоров згодом в інтерв'ю OBOZ.UA категорично заперечив цю інформацію. Він заявив, що ніколи не був родичем Януковича, а чутки назвав політичним піаром і вигадкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, де можуть поховати Віктора Януковича. На прощання з почестями експрезидент може не очікувати.