Не в Пантеоне, а в забвении. Три места, где могут похоронить Януковича

Узнайте, смогут ли похоронить экс-президента с почестями

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Верховная Рада приняла закон о создании Украинского национального пантеона – места памяти для выдающихся украинцев. В то же время, документ определяет, кого там не могут почтить. В частности это касается людей, осужденных за преступления против национальной безопасности Украины. Именно поэтому экс-президент Виктор Янукович, которого суд признал виновным в государственной измене, не может быть похоронен в Пантеоне.

"Телеграф" решил поинтересоваться в ИИ, где могут похоронить бывшего главу Украины.

Самый реалистичный вариант – Россия

Уже больше десяти лет Виктор Янукович находится на территории России, куда бежал после Революции Достоинства. Именно поэтому вероятнее всего, что в случае смерти его похоронят там.

Виктор Янукович. Фото из открытых источников

Это вряд ли будет громкая государственная церемония или место, которое станет символическим. Скорее всего, похороны пройдут без широкой огласки, ведь для Кремля бывший украинский президент давно перестал быть политически ценной фигурой. Он исполнил свою роль в российской пропаганде еще в 2014 году, после чего практически исчез из публичного пространства.

Тихий финал

Другое возможное развитие событий связано с изменением политической ситуации в самой России. Если Янукович потеряет даже формальную защиту или окажется без внимания нынешней власти, его последние годы могут пройти в полной изоляции.

В таком случае место захоронения вряд ли станет известно широкой публике. Это может быть обычное кладбище без особого статуса или публичных церемоний. История знает немало примеров, когда политики, потерявшие влияние и поддержку, завершали жизнь далеко от родины, а их могилы не становились местами памяти.

Виктор Янукович

Возвращение в Украину только после приговора истории

Теоретически существует еще один сценарий — возвращение Януковича в Украину, если его когда-нибудь экстрадируют или он окажется в руках украинского правосудия.

В таком случае никаких особых почестей или государственной чести не предполагалось бы. После смерти он мог быть похоронен на обычном кладбище в соответствии с действующим законодательством, как любой другой гражданин. Статус бывшего президента не изменяет тот факт, что решение суда о государственной измене остается в силе.

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