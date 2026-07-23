Зеленский предложил Федорову несуществующую должность

Моя позиция — все должны оставаться в команде не только моей команды, это моя команда, это команда не только президента, это команда Украины. Во время войны это очень важно.

Очень важно, чтобы мы в единстве работали и бороли все вызовы.

Я считаю, что в команде, я предложил ему несколько должностей. Последняя должность, чтобы не идти в детали всех наших встреч, последняя должность, вице-премьер-министр Украины по военным новациям. И очень важно, потому что должна быть координация новаций с руководством министерства обороны, с руководством нашей армии, и с генштабом, и, безусловно, с президентом Украины.

Все это можно делать, и мы должны делать это каждый день. Я предложил ему это.