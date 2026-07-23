Зеленский предложил Федорову несуществующую должность
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Бывшему министру предложили сотрудничать с Генштабом и Минобороны
Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову новую должность в правительстве. Глава государства хочет, чтобы экс-министр остался в его команде.
Об этом в четверг, 23 июля, Зеленский заявил во время пресс-конференции, сообщает "Телеграф". Подробнее читайте в статье: "Будущее Федорова, замена Сырского и переговоры с Россией: Зеленский сделал ряд важных заявлений".
Примечательно, что Зеленский предложил Федорову несуществующую пока должность — вице-премьер-министр Украины по военным новациям. Видимо, данный пост сделают специально для бывшего министра.
Моя позиция — все должны оставаться в команде не только моей команды, это моя команда, это команда не только президента, это команда Украины. Во время войны это очень важно.
Очень важно, чтобы мы в единстве работали и бороли все вызовы.
Я считаю, что в команде, я предложил ему несколько должностей. Последняя должность, чтобы не идти в детали всех наших встреч, последняя должность, вице-премьер-министр Украины по военным новациям. И очень важно, потому что должна быть координация новаций с руководством министерства обороны, с руководством нашей армии, и с генштабом, и, безусловно, с президентом Украины.
Все это можно делать, и мы должны делать это каждый день. Я предложил ему это.
Напомним, после увольнения Федорова украинцы устроили картонный майдан 2.0, выступив против данного решения президента. Серия протестов в итоге привела к замене главнокомандующего ВСУ. Александр Сырский покинул свой пост, а на его место был назначен Михаил Драпатый.