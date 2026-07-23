Стрелять без предупреждения? В Украине предлагают изменить правила для представителей ТЦК

При этом все должно фиксироваться на бодикамерах

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Нападение гражданских лиц на сотрудников ТЦК не отличается от нападения россиян на фронте. При этом напавший на украинского солдата враг должен быть уничтожен.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Телеграфу". "Украину спасает безумие Путина: Евгений Дикий о перспективах войны, мобилизации и "Скеле".

По его словам, всем военнослужащим ВСУ должно быть дано не просто право, а четкая инструкция открывать огонь на поражение в случае нападения, угрожающего их жизни, здоровью или имуществу. При этом все должно фиксироваться на бодикамерах, чтобы подтвердить, что это действительно была самооборона.

Должна быть гарантия, что после этого военнослужащие не будут годами доказывать свою невиновность — именно поэтому многие сейчас даже не берут оружие на такие рейды, боясь стать "крайним". Приоритеты должны быть четко расставлены: во время войны никто не имеет права посягать на жизнь военного ВСУ. Тот, кто поднял руку на украинского солдата, должен умереть. И извините, в этом смысле "х**ол" с нашим паспортом и орк на фронте не отличаются. Они оба во время войны посягнули на жизнь военнослужащего ВСУ. Евгений Дикий

Кроме того, Дикий считает, что убийство ТЦКшников нельзя приравнивать к бытовым инцидентам. По его словам, этим должно заниматься СБУ.

Были нападения с убийствами ТЦКашников, но эти убийства расследуют как обычное бытовое убийство. Как будто нападение на ТЦКашника это то же, что просто кто-то кого-то по пьянке зарезал. Нет, это не одно и то же. Эти вещи должно расследовать СБУ по статье 111 "Государственная измена". Должны быть образцово-показательные судебные процессы. И при этом я не возражаю против образцово-показательных, но четко процедурных процессов против тех ТЦКашников, по которым будет доказано (не просто жалобами уклонистов), а именно доказано, что они кого-то пытали. Но во время войны есть принципиальное различие между ответственностью за уголовное преступление отдельно взятого военнослужащего и ответственностью за организованное нападение на ВСУ. Это разные весовые категории. Евгений Дикий

Евгений Дикий/Фото: facebook.com/evgen.dykyj

Ранее украинские официальные лица жестко отреагировали на массовую стычку с ТЦК во Львове. Свое мнение, в частности, высказали руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и мэр города Андрей Садовой.