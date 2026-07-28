Паспорт ОАЭ, 3,5 млн долларов на депозитах и имение под Москвой: что известно о невестке Януковича сейчас

Жена сына беглеца скрывается под чужой фамилией

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Жена старшего сына беглого экспрезидента Виктора Януковича Елена Янукович после переезда в Россию, решила не только изменить страну проживания, но и избавиться от громкой фамилии. Сейчас она пользуется фамилией Соколова, хотя, по данным журналистов, речь идет о том же человеке.

Как говорится в расследовании "Телевидения Торонто", именно новая фамилия стала одной из деталей, которая помогла расследователям проследить, как живет семья старшего сына Януковича после побега из Украины.

По информации авторов расследования, Елена Янукович официально не работает уже много лет. В российских базах указано, что официального места работы у нее еще нет с 2009 года, однако это не помешало ей стать обладательницей значительных активов.

Александр Янукович с женой Еленой. Фото: скриншот с видео

Несмотря на это, как утверждается в расследовании, только на банковских депозитах Елены в 2024 году хранилось около 3,5 миллионов долларов, а за год сумма пассивного дохода превысила 500 тысяч долларов.

Журналисты установили, что на Елену оформлено более 27 тысяч квадратных метров недвижимости. В частности, речь идет о земельных участках и роскошных имениях в одном из самых дорогих закрытых коттеджных поселков Подмосковья — Чесноковом.

Как сообщает "Телевидение Торонто", у Елены Янукович не только российский паспорт. По данным журналистов, она также получила гражданство Объединенных Арабских Эмиратов, как и двое ее сыновей.

Александр Янукович с женой Еленой. Фото: скриншот с видео

Впрочем, анализ перелетов свидетельствует о том, что основным местом проживания семьи остается Россия. В Дубай она посещала всего несколько раз в год, тогда как до начала полномасштабной войны в Украине регулярно путешествовала по странам Европы, в частности, посещала Чехию, Швейцарию, Германию и Канарские острова.

Имение за миллионы долларов

Из-за открытых кадастровых данных журналисты сопоставили характеристики дома с объявлением о продаже элитной виллы. Площадь дома, размеры земельного участка, год строительства и планировка полностью совпали. После этого удалось найти фотографии и видео интерьеров, которые ранее пытались не публиковать.

По данным расследования, четырехэтажный особняк имеет площадь около 2400 квадратных метров. Внутри обустроен большой бассейн, SPA-зона, профессиональная кухня, винный погреб, бильярдная, несколько рабочих кабинетов, каминные залы и панорамные окна с видом на лес.

Сначала этот объект пытались реализовать в режиме закрытых продаж без разглашения адреса или фотографий. Впоследствии, когда покупателей не нашлось, недвижимость стали рекламировать открыто. По информации расследователей, стоимость виллы составляет около 18 миллионов долларов.

Журналисты также пришли к выводу, что под фамилией Соколов проживает не только Елена, но и другие члены семьи. Именно благодаря этому удалось найти новые цифровые следы старшего сына Виктора Януковича Александра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит и чем занимается падчерица Януковича. Она жила с экспрезидентом в Межигорье.