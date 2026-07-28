Паспорт ОАЕ, 3,5 млн доларів на депозитах та маєток під Москвою: що відомо про невістку Януковича зараз

Дружина сина втікача ховається під чужим прізвищем

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Дружина старшого сина експрезидента-втікача Віктора Януковича Олена Янукович після переїзду до Росії, вирішила не лише змінити країну проживання, а й позбутися гучного прізвища. Нині вона користується прізвищем Соколова, хоча, за даними журналістів, йдеться про ту саму людину.

Як йдеться у розслідуванні "Телебачення Торонто", саме нове прізвище стало однією з деталей, яка допомогла розслідувачам простежити, як живе родина старшого сина Януковича після втечі з України.

За інформацією авторів розслідування, Олена Янукович офіційно не працює вже багато років. У російських базах вказано, що офіційного місця роботи вона не має ще з 2009 року, однак це не завадило їй стати власницею значних активів.

Олександр Янукович із дружиною Оленою. Фото: скріншот з відео

Попри це, як стверджується у розслідуванні, лише на банківських депозитах Олени у 2024 році зберігалося близько 3,5 мільйона доларів, а за рік сума пасивного доходу перевищила 500 тисяч доларів.

Журналісти встановили, що на Олену оформлено понад 27 тисяч квадратних метрів нерухомості. Зокрема, йдеться про земельні ділянки та розкішні маєтки в одному з найдорожчих закритих котеджних селищ Підмосков'я — Чеснаковому.

Як повідомляє "Телебачення Торонто", Олена Янукович має не лише російський паспорт. За даними журналістів, вона також отримала громадянство Об'єднаних Арабських Еміратів, як і двоє її синів.

Олександр Янукович із дружиною Оленою. Фото: скріншот з відео

Втім, аналіз перельотів свідчить, що основним місцем проживання родини залишається Росія. До Дубая вона навідувалася лише кілька разів на рік, тоді як до початку повномасштабної війни в Україні регулярно подорожувала країнами Європи, зокрема відвідувала Чехію, Швейцарію, Німеччину та Канарські острови.

Маєток за мільйони доларів

Через відкриті кадастрові дані журналісти зіставили характеристики будинку із оголошенням про продаж елітної вілли. Площа будинку, розміри земельної ділянки, рік будівництва та планування повністю збіглися. Після цього вдалося знайти фотографії та відео інтер'єрів, які раніше намагалися не публікувати.

За даними розслідування, чотириповерховий особняк має площу близько 2400 квадратних метрів. Усередині облаштовані великий басейн, SPA-зона, професійна кухня, винний льох, більярдна, кілька робочих кабінетів, камінні зали та панорамні вікна з видом на ліс.

Спочатку цей об'єкт намагалися реалізувати в режимі закритого продажу без розголошення адреси чи фотографій. Згодом, коли покупців не знайшлося, нерухомість почали рекламувати відкрито. За інформацією розслідувачів, вартість вілли становить близько 18 мільйонів доларів.

Журналісти також дійшли висновку, що під прізвищем Соколови нині проживає не лише Олена, а й інші члени родини. Саме завдяки цьому вдалося знайти нові цифрові сліди старшого сина Віктора Януковича — Олександра.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає і чим займається падчерка Януковича. Вона жила з експрезидентом у Межигір'ї.