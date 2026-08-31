Путин боится, что его повесят. Кто способен устранить главу Кремля

Глава государства-агрессора боится за свою жизнь

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Глава России Владимир Путин боится за свою безопасность в случае прекращения войны без достижения хотя бы минимальной цели захвата всего Донбасса. В этом контексте он якобы заявил своему ближайшему окружению "они меня повесят".

Об этом пишет The Economist, без подробностей разговора. "Телеграф" спросил у ИИ ChatGPT, кто гипотетически мог бы "повесить Путина". Нейросеть назвала три варианта, кто может представлять наибольшую безопасность для Путина.

Главная угроза – российская элита и силовики

ИИ считает наиболее реалистичным сценарий, при котором Путина могут попытаться устранить "свои" — представители ближайшего политического и силового окружения. Среди ключевых фигур российской системы — директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Александр Бортников,

Валерий Герасимов

Сергей Шойгу

Николай Патрушев.

Риск для Путина может возрасти, если война завершится без результата, который Кремль сможет назвать победой. Если Россия не захватит весь Донбасс, внутри системы может возникнуть вопрос: ради чего были многолетняя война, огромные расходы и человеческие потери.

Ответственность за отсутствие результата могут возложить на самого Путина, ведь именно он принял решение о начале полномасштабной войны и определял ее цели. В таком случае для части элит он может превратиться из гаранта стабильности в препятствие для ее сохранения.

Это способно усилить внутреннюю борьбу за власть и создать предпосылки для устранения Путина.

Владимир Путин. Фото: t.me/news_kremlin

Основная внешняя угроза — Украина

Угрозу для Путина со стороны Украины ИИ ставит на второе место. По оценке ИИ, речь может идти о физическом устранении Путина. Нейросеть называет разные варианты — от военных ударов до спецопераций и проникновения агентуры. ChatGPT подчеркнул, что нет никаких доказательств, что у Украины есть конкретный план "убийства Путина", поэтому речь идет лишь о том, что Киев потенциально способен создавать для него физическую угрозу.

Запад — угроза не столько жизни, сколько будущему Путина

ИИ рассматривает коллективный Запад не как исполнителя покушения, а как угрозу Путину после потери власти. Это может происходить через преследование, расследования и возможную ответственность. В то же время, актуальные контакты ЦРУ с Москвой не дают оснований говорить об американском плане физического устранения Путина.

Нейросеть назвала еще одну угрозу для Путина — Китай. Хотя в этом случае речь не идет о непосредственной угрозе жизни Путина, Пекин уже готовится к политическому будущему России без него.

Резюмируя ChatGPT отметил, что когда Путин говорит "они меня повесят", он может иметь в виду совокупность последствий потери власти. От мести российской элиты до международного преследования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Путина снова заговорили о переговорах с Украиной. Назвали место и условие.