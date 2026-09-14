Сколько продержится возможное "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией: ИИ оценил

Нейросеть проанализировала вероятность договоренностей между Россией и Украиной

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Президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией будет действовать "энергетическое перемирие". В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина предложила партнерам обеспечить такую договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критической инфраструктуры.

Однако какова вероятность того, что эти договоренности будут соблюдать и какова вероятность, что они будут продолжительными? Об этом "Телеграф" спросил у искусственного интеллекта ChatGPT.

Что сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия договорились об энергетическом перемирии. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social. По словам американского президента, между Киевом и Москвой есть соответствующая договоренность об отказе от атак на энергетическую инфраструктуру.

"Украина согласилась не бить по российским энергетическим целям. Россия согласилась сделать то же самое!" – написал Трамп.

Пост Дональда Трампа

Что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила партнерам обеспечить договоренность, которая остановит уничтожение критической инфраструктуры со стороны России. Однако он не уверен, что россияне будут соблюдать такие соглашения.

"Продовольствие, энергетика и другие элементы базового гарантирования жизни должны быть под защитой, и российские удары направлены, прежде всего, против этого. Каждый день мишенями становятся украинские объекты энергетики, портовая инфраструктура, логистика, даже склады с продовольствием и фармацевтикой. Украина не уверена, что у России есть желание соблюдать любую договоренность", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не бить по украинскому электричеству, другим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, продовольствию, то Украина готова обеспечить зеркальность таких действий.

"Чтобы это было надежно, долгосрочно и имело реальный эффект для жизни людей, а не сорвалось после того, как россияне проведут свои "выборы" и получат именно в это время ослабление напряжения из-за бензина и дизеля. Войну нужно заканчивать. И деэскалационный шаг по поводу критической инфраструктуры может быть первым шагом к миру. Ожидаем от партнеров конкретики", — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский

Как ИИ оценивает вероятность соблюдения перемирия?

Нейросеть отметила, что если оценивать именно вероятность того, что договоренности о прекращении ударов реально будут соблюдаться, а не просто продержится несколько дней, оценивается примерно в 35–45%. Средняя оценка ИИ – около 40%.

Также искусственный интеллект объяснил свою логику. Он указал, почему не оценивает эту договоренность выше:

Пока это фактически заявление Трампа, а не публично подтвержденное соглашениями сторонами. Украина и Россия официально его не подтвердили.

Даже если политическая договоренность действительно достигнута, остается проблема с трактовкой понятия "энергетические объекты". Это могут быть НПЗ, нефтебазы, газовая инфраструктура, электростанции, подстанции, объекты, которые одновременно обслуживают военную инфраструктуру и т.д.

Для Украины российская нефтепереработка и топливная инфраструктура напрямую связана со способностью России вести войну. Поэтому отказаться от таких ударов Киеву гораздо сложнее, чем сделать простой "жест доброй воли".

Для России ситуация не такая. Российские террористические удары преследуют цель запугивания населения. При этом Москва может оправдывать такие удары тем, что бьет по "военному объекту".

А самое главное, что нет какого-либо механизма наказания за нарушение перемирия.

Нейросеть также разделила вероятность соблюдения перемирия по срокам. В частности:

Первые 1-2 недели – 60-70%.

1 месяц – 50-55%.

3 месяца – 35-40%.

6 месяцев – 20-30%.

Полный зимний период без серьезных нарушений – 15–25%.

Вероятность соблюдения энергетического перемирия. Инфографика ИИ/"Телеграф"

"Сценарий не такой пессимистический в начале. И, если по словам Трампа действительно стоит договоренность, вероятно, стороны какое-то время будут ее соблюдать. Особенно сейчас, когда США очень заинтересованы в снижении цен на дизель и Трамп публично давит на Киев. Ведь накануне он прямо призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ", — отметила нейросеть.

В то же время, ИИ отмечает, что контекст для такого соглашения одновременно увеличивает и уменьшает шансы на его заключение. Увеличивает потому, что США заинтересованы в результате из-за скачка цен на дизель. Уменьшает — сама война сейчас очень интенсивная, а российские удары продолжаются, в частности, по энергетической инфраструктуре Украины.

Трамп поспешил с заявлением?

В то же время, главный корреспондент Financial Times в Украине Кристофер Миллер сообщил в соцсети X, что Дональд Трамп поспешил с заявлением об энергетическом перемирии между Россией и Украиной, поскольку окончательного соглашения пока нет. Также он добавил, что детали переговоров остаются неясными.

"По моей информации от людей, вовлеченных в переговоры в Киеве, над этим действительно работают, но они подчеркивают, что окончательного соглашения еще нет", — написал Миллер.

Пост Кристофера Миллера

Как в Украине отреагировали на вероятное "энергетическое перемирие"?

Украинский журналист Денис Казанский отметил, что анонсированное Трампом энергетическое перемирие (если оно действительно есть) продержится ровно до выборов в США — до начала ноября. Чтобы Трамп мог преподнести это как свое достижение.

"Потом Россия его нарушит и начнет обстрелы снова. В принципе, она и так сейчас не наносит массированных ударов по нашей энергетике, а ждет холодов", — написал Казанский.

Николаевский Ванек написал, что информацию относительно "энергетического договорнячка" ни подтвердить, ни опровергнуть пока не может. Поскольку россияне ночью избивали по украинской энергетике.

"У нас пока без изменений — крайние удары по нашим подстанциям были сегодня ночью. Думаю, наши выйдут с коммуникацией, если будет конкретика", — написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Дональд Трамп пытается остановить удары по НПЗ России.