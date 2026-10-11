"Я мог бы сказать самые глупые вещи": Трамп рассмешил сторонников на митинге
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Президент США агитировал за республиканцев в Теннесси, но во время речи оговорился
Президент США Дональд Трамп заявил на митинге в Кларксвилле, штат Теннесси, что его сторонники аплодировали бы даже самым глупым его словам. Аудитория отреагировала смехом и аплодисментами.
"Я мог бы сказать самые глупые вещи, а вы бы захлопали в ладоши", – сказал Трамп. "Это правда", – добавил президент в ответ на смех и аплодисменты.
President Trump: "I could say the stupidest things and you'd clap." https://t.co/16rxk6jIlc— CSPAN (@cspan) October 10, 2026
Затем Трамп уточнил: по его мнению, его администрация не говорит глупостей, а выражает мысли здравого смысла. "Мы говорим вещи, которые имеют смысл", – считает он.
Трамп приехал в Теннесси, чтобы заручиться поддержкой республиканцев перед промежуточными выборами. Во время речи он также допустил оговорку и сказал, что приход республиканцев к власти может разочаровать избирателей, и назвал их некомпетентными.
"Если республиканцы придут к власти, вы впадете в депрессию. Эти люди некомпетентны", – сказал президент. Несмотря на странные оговорки, он покинул митинг пританцовывая.
Trump: "If Republicans get in power, you're going to end up in a depression. These people are incompetent" https://t.co/255i2z3qcq— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) October 10, 2026
Как сообщал "Телеграф", после телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что российский президент стремится урегулировать войну, а Владимир Зеленский якобы отказывается договариваться. Подобные заявления он делал и ранее.