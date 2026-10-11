Президент США заявил, что Киев мог договориться еще два года назад

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Дональд Трамп снова возложил на Владимира Зеленского ответственность за то, что мирного соглашения с Россией до сих пор нет. Президент США заявил, что Москва якобы хочет завершить войну, тогда как украинский лидер отказывается договариваться.

В то же время Трамп похвалил Кремль за поставки дешевой нефти. Журналисты спросили Трампа, отправит ли он своего зятя Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа на переговоры с Владимиром Путиным. Прямого ответа президент США не дал. Зато снова заявил, что именно Киев якобы мешает заключить соглашение.

"Я думаю, что Россия хотела бы заключить сделку. Но, как я уже говорил, это то, что могло бы быть решено много раз, но по каким-то причинам Зеленский не хочет заключать сделку", – заявил Трамп.

После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что российский президент стремится урегулировать войну. "Он очень хотел бы урегулировать ситуацию", – сказал Трамп. В то же время, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, российский президент во время того же разговора подчеркнул, что цели войны остаются неизменными, а немедленно возобновлять переговоры с Украиной Москва не планирует.

Это уже не первые обвинения со стороны Трампа

Публично перекладывать на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения Трамп начал как минимум с 19 февраля 2025 года. Тогда он заявил, что Киев мог договориться с Россией раньше, и фактически возложил на Украину часть ответственности за начало полномасштабной войны. Это произошло после того, как Зеленский возмутился переговорами США и России в Саудовской Аравии, куда Украину не пригласили.

На следующий день Трамп повторил этот тезис в интервью BBC. Он снова утверждал, что Украина могла договориться раньше, и назвал Зеленского "диктатором". Американский президент также говорил, что у России более сильные позиции на переговорах.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи 28 июля 2026 года

Напряжение достигло пика 28 февраля, во время встречи Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Между ними вспыхнул острый спор. Трамп заявил, что отношение украинского президента к Путину усложняет договоренность, а впоследствии усомнился, готов ли Зеленский к миру.

Но февральские заявления не были единичным эпизодом: Трамп и в дальнейшем неоднократно повторял, что Зеленский должен был договариваться раньше.

После конфликта в Овальном кабинете Белый дом временно приостановил военную помощь Украине. Дипломатические контакты тем временем продолжались, а Вашингтон и Киев возобновили переговоры. В марте 2025 года появились первые признаки смягчения тона.

В апреле конфронтационная риторика снова усилилась. 23 апреля Трамп обвинил Зеленского в якобы саботаже американского мирного плана после того, как Украина отказалась юридически признать Крым российским. Заметно мягче Трамп заговорил только в сентябре 2025 года, после встречи с Зеленским. Американский президент заявил, что Украина потенциально может вернуть все оккупированные Россией территории. Ранее он говорил о необходимости территориальных уступок.

Обвинения повторились в январе 2026 года

В середине января 2026 года Трамп заявил, что мирное соглашение тормозит Зеленский, а не Путин. По его словам, российский президент готов договариваться, тогда как украинский лидер проявляет меньше готовности. Но через несколько дней риторика снова изменилась. 21 января Трамп сказал, что договоренность с Россией "достаточно близка", и выразил готовность встретиться с Зеленским.

Как сообщал "Телеграф", перед возможным новым раундом переговоров все больше западных политиков и экспертов призывают Украину как можно скорее пойти на компромиссы. Радев утверждал, что после мирного плана Дональда Трампа о немедленном прекращении огня Европа якобы захотела продолжения войны. Такая версия событий напоминает кремлевские тезисы: она перекладывает ответственность за продолжение войны на Украину и ее партнеров.