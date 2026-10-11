"Я міг би сказати найдурніші речі": Трамп розсмішив прихильників на мітингу

Президент США агітував за республіканців у Теннессі, але під час промови обмовився

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Президент США Дональд Трамп заявив на мітингу в Кларксвіллі, штат Теннессі, що його прихильники аплодували б навіть найдурнішим його словам. Аудиторія відреагувала сміхом та оплесками.

"Я міг би сказати найдурніші речі, а ви б заплескали в долоні", – сказав Трамп. "Це правда", – додав президент у відповідь на сміх та оплески.

President Trump: "I could say the stupidest things and you'd clap." https://t.co/16rxk6jIlc — CSPAN (@cspan) October 10, 2026

Потім Трамп уточнив: на його думку, його адміністрація не говорить дурниць, а висловлює думки здорового глузду. "Ми говоримо речі, які мають сенс", – вважає він.

Президент США Дональд Трамп танцює, йдучи після виступу на мітингу в F&M Bank Arena 10 жовтня 2026 року в Кларксвіллі, штат Теннессі

Трамп приїхав до Теннессі, щоб заручитися підтримкою республіканців перед проміжними виборами. Під час промови він також припустився помилки та сказав, що прихід республіканців до влади може розчарувати виборців, і назвав їх некомпетентними.

"Якщо республіканці прийдуть до влади, ви потрапите в депресію. Ці люди некомпетентні", – сказав президент. Попри дивні обмовки, він пішов з мітингу танцюючи.

Trump: "If Republicans get in power, you're going to end up in a depression. These people are incompetent" https://t.co/255i2z3qcq — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) October 10, 2026

Як повідомляв "Телеграф", після телефонної розмови з Володимиром Путіним Дональд Трамп заявив, що російський президент прагне врегулювати війну, а Володимир Зеленський нібито відмовляється домовлятися. Подібні заяви він робив і раніше.