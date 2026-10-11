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"Я міг би сказати найдурніші речі": Трамп розсмішив прихильників на мітингу

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Дональд Трамп вважає, що для США настав золотий вік Новина оновлена 11 жовтня 2026, 12:44
Дональд Трамп вважає, що для США настав золотий вік. Фото Getty Images

Президент США агітував за республіканців у Теннессі, але під час промови обмовився

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Президент США Дональд Трамп заявив на мітингу в Кларксвіллі, штат Теннессі, що його прихильники аплодували б навіть найдурнішим його словам. Аудиторія відреагувала сміхом та оплесками.

"Я міг би сказати найдурніші речі, а ви б заплескали в долоні", – сказав Трамп. "Це правда", – додав президент у відповідь на сміх та оплески.

Потім Трамп уточнив: на його думку, його адміністрація не говорить дурниць, а висловлює думки здорового глузду. "Ми говоримо речі, які мають сенс", – вважає він.

Президент США Дональд Трамп танцює, йдучи після виступу на мітингу в F&M Bank Arena 10 жовтня 2026 року в Кларксвіллі, штат Теннессі
Президент США Дональд Трамп танцює, йдучи після виступу на мітингу в F&M Bank Arena 10 жовтня 2026 року в Кларксвіллі, штат Теннессі

Трамп приїхав до Теннессі, щоб заручитися підтримкою республіканців перед проміжними виборами. Під час промови він також припустився помилки та сказав, що прихід республіканців до влади може розчарувати виборців, і назвав їх некомпетентними.

"Якщо республіканці прийдуть до влади, ви потрапите в депресію. Ці люди некомпетентні", – сказав президент. Попри дивні обмовки, він пішов з мітингу танцюючи.

Як повідомляв "Телеграф", після телефонної розмови з Володимиром Путіним Дональд Трамп заявив, що російський президент прагне врегулювати війну, а Володимир Зеленський нібито відмовляється домовлятися. Подібні заяви він робив і раніше.

Теги:
#Політика #Дональд Трамп