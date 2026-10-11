Маск вслед за Трампом набросился на Зеленского. В Украине ответили на "наезды" из США

Изобретатель поддержал лидера своей страны

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Американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск поддержал президента США Дональда Трампа в его "наездах" на президента Украины Владимира Зеленского. Маск написал, что Зеленский "зашел слишком далеко".

Глава SpaceX прокомментировал сообщение аккаунта быстрого реагирования Белого дома Rapid Response 47, где обнародовали видео с заявлением Трампа. В нем глава США упрекнул Зеленского в том, что тот так и не заключил соглашения, хотя "имел для этого немало возможностей". Трамп заявил, что украинцам следует избрать нового лидера, "способного договориться".

Маск коротко отреагировал на это видео. Он поддержал Трампа.

"Зеленский зашел слишком далеко", — написал миллиардер.

В МИД ответили Трампу на призывы избрать нового президента

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х ответил на заявления Трампа, что Украине нужен новый президент. Он подчеркнул, что только народ Украины имеет право решать, кто и когда возглавит государство, которое сейчас находится в состоянии войны.

Андрей Сибига. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Президент Владимир Зеленский возглавляет наше государство во время войны — войны за независимость, свободу и достоинство. Он имеет поддержку украинского народа, и именно народ имеет право решать", — написал Сибига.

Напомним, Трамп договорился с главой России Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного горючего. "Телеграф" собрал мнения экспертов, чтобы разобраться, что означают эти договоренности, сможет ли Россия выполнить обещанное и повлияет ли это на цены на дизель в США и мире.