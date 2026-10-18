"Никогда такого не делал с мужчиной": Трамп насмешил признанием об известном сенаторе

Вероятно, увиденное в Огайо в начале недели сильно поразило президента США

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Президент США Дональд Трамп второй раз за неделю заговорил о внешности сенатора-республиканца от штата Огайо Джона Хастеда, отдельно остановившись на его ягодицах. В этот раз необычная тема прозвучала на предвыборном митинге Республиканской партии в Хайленд-Хайтсе, штат Кентукки.

Этим высказыванием глава Белого дома развеселил присутствующих. Об этом пишет американское издание TMZ.

Во время выступления перед поклонниками, Трамп признался, что внимательно рассматривал внешность сенатора, хотя раньше ему не приходилось делать ничего подобного по отношению к другому мужчине. Американский президент также отметил другие особенности облика Хастеда, в частности, плечи, ноги, руки и линию челюсти.

"Он подошел и очень вежливо со мной разговаривал, а я стоял и разглядывал его ягодицы. Я никогда раньше этого не делал. Нет, я никогда раньше не делал этого с мужчиной. Я разглядывал его ягодицы, потом посмотрел на его плечи, кисти и линию подбородка. У него такая мощная линия челюсти, вам очень не повезет, если вы с ним подеретесь", — заявил Трамп под громкий смех присутствующих.

Отметим, что Хастед, игравший в американский футбол за университетскую команду, сейчас участвует в напряженной борьбе за место в Сенате США от штата Огайо. Его соперником стал бывший сенатор-демократ Шеррод Браун. При этом Кентукки, где прозвучали новые комментарии Трампа, не является штатом, от которого баллотируется Хастед.

Джон Хастед играл в американский футбол в университете. Фото linkedin

Интересно, что американский президент уже поднимал тему внешности сенатора на предвыборном митинге в Огайо 12 октября. Таким образом, Трамп вернулся к этой теме второй раз за одну неделю. При этом мотивы, побуждающие главу Белого дома снова возвращаться к обсуждению внешности сенатора, так и остаются неизвестными.

Джон Хастед и Дональд Трамп на митинге в Огайо, 12 октября 2026 года. Фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Дональд Трамп пользуется косметикой и как выглядит на самом деле 80-летний президент США без макияжа.