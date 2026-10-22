"Мы один народ, Киев сам выбрал воевать": Путин выдал новую порцию абсурда

Кремлевский диктатор чужие земли назвал своими и заговорил о мире

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В четверг, 22 октября, глава России Владимир Путин сделал ряд очередных диких заявлений, показав полное незнание истории и отсутствие понимания текущей обстановки на фронте.

Своей картиной мира он поделился с пропагандистом информационной службы "Вести" Павлом Зарубиным, который уже много лет освещает деятельность руководителя Кремля.

"Один народ, а Донбасс – не украинский"

"Утраченные Киевом земли — не "их территория", это исторические земли России", – заявил глава РФ, вновь показав отсутствие знаний истории.

По его мнению, Донбасс не является территорией Украины, поэтому Киеву "неуместно говорить о каких-либо территориальных потерях".

"Последние генетические исследования показывают, что русские и украинцы — один народ", – вспомнил свой старый полузабытый нарратив Путин, окончательно запутавшись.

О войне и мобилизации в Украине

"Россия не хочет воевать с Украиной, воевать хочет Киев", – заявил руководитель РФ.

По его словам, украинское руководство якобы относится к своим гражданам, "как к расходному материалу в противостоянии с Россией". Также он придумал, что "мотивированных националистов" Киев якобы не бросает на передовую. По мнению Путина, туда направляют насильно мобилизованных.

"В ВСУ полмиллиона дезертиров, если не больше", – сказал российский диктатор.

О невозможности стратегического поражения

"Заявления Европы об "угрозе войны" с Россией — политическая шизофрения", — заявил Путин.

Также он утверждает, что всем стало очевидно, что нанести стратегическое поражение России якобы нереально. Глава РФ рассчитывает, что те, кто стремится к "стратегическому поражению" России, "осознают реалии и поймут, что с ней лучше жить дружно".

О переговорах

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия готова договариваться и искать "развязки украинского конфликта". Стоит отметить, что российский диктатор вновь старательно избегал называть российско-украинскую войну войной, называя ее противостоянием или конфликтом.

"Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир и обеспечение безопасности России", – заявил Путин.

Он рассказал, что договорился со Стивом Уиткоффом о готовности возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности РФ и Украины после окончательного выхода на урегулирование.

Напомним, на встрече со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом Путин заявил, что РФ готова возобновить переговоры с Киевом и Вашингтоном. Они могут пройти во второй декаде ноября.