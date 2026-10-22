"Ми один народ, Київ сам обрав воювати": Путін видав нову порцію абсурду

Кремлівський диктатор чужі землі назвав своїми і заговорив про мир

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У четвер, 22 жовтня, глава Росії Володимир Путін зробив низку чергових диких заяв, показавши повне незнання історії та відсутність розуміння поточної ситуації на фронті.

Своєю картиною світу він поділився із пропагандистом інформаційної служби "Вісті" Павлом Зарубіним, який уже багато років висвітлює діяльність очільника Кремля.

"Один народ, а Донбас – не український"

"Втрачені Києвом землі — не "їхня територія", це історичні землі Росії", — заявив глава РФ, знову показавши відсутність знань історії.

На його думку, Донбас не є територією України, тому Києву "недоречно говорити про будь-які територіальні втрати".

"Останні генетичні дослідження показують, що росіяни та українці — один народ", — згадав свій старий напівзабутий наратив Путін, остаточно заплутавшись.

Про війну та мобілізацію в Україні

"Росія не хоче воювати з Україною, воювати хоче Київ", – заявив керівник РФ.

За його словами, українське керівництво нібито ставиться до своїх громадян, "як до витратного матеріалу у протистоянні з Росією". Також він вигадав, що "мотивованих націоналістів" Київ нібито не кидає на передову. На думку Путіна, туди спрямовують насильно мобілізованих.

"У ЗСУ півмільйона дезертирів, якщо не більше", – сказав російський диктатор.

Про неможливість стратегічної поразки

"Заяви Європи про "загрозу війни" з Росією — політична шизофренія", — заявив Путін.

Також він стверджує, що всім стало очевидним, що завдати стратегічної поразки Росії нібито нереально. Глава РФ розраховує, що ті, хто прагне "стратегічної поразки" Росії, "усвідомлюють реалії і зрозуміють, що з нею краще жити дружно".

Про переговори

Водночас він наголосив, що Росія готова домовлятися та шукати "розв’язки українського конфлікту". Варто зазначити, що російський диктатор знову старанно уникав називати російсько-українську війну війною, називаючи її протистоянням чи конфліктом.

"Метою переговорів зі США та Україною буде вихід на остаточний мир та забезпечення безпеки Росії", – заявив Путін.

Він розповів, що домовився зі Стівом Віткоффом про готовність відновити тристоронні контакти для обговорення безпеки РФ та України після остаточного виходу на врегулювання.

Нагадаємо, на зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом Путін заявив, що РФ готова відновити переговори з Києвом та Вашингтоном. Вони можуть пройти у другій декаді листопада.