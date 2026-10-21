Представитель Трампа засыпал главу Кремля комплиментами

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах в Санкт-Петербурге назвал президента РФ Владимира Путина "гуманистом". По его словам, этим качеством обладает и глава Белого дома Дональд Трамп.

Такое заявление прозвучало на встрече в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Но гуманизм предполагает уважение к человеческой жизни и достоинству – принцип, несовместимый с войной против мирных жителей и политическими репрессиями, сообщает "Телеграф".

За что Уиткофф поблагодарил Путина

Президент РФ освободил американца Стивена Хаббарда. Это учитель на пенсии из Мичигана, который проживал в Изюме (Харьковская область) с 2014 года. В 2024 году после закрытого судебного процесса в России его приговорили почти к семи годам заключения по сфабрикованному обвинению в "наёмничестве". Как сообщает WJHL, администрация Джо Байдена признала его неправомерно задержанным. По версии обвинения, американец якобы заключил контракт с украинскими военными после российского вторжения в феврале 2022 года и попал в плен двумя месяцами позже.

"Ему 75 лет (исполнится в декабре, – Ред.), и вы так много говорите о моём президенте, президенте Трампе, как о гуманисте. Вы тоже гуманист, сэр, и я вас за это приветствую. Я вас хвалю и ещё раз благодарю", – сказал Уиткофф.

Почему слово "гуманист" здесь явно лишнее

Гуманист признаёт ценность каждого человека, его право на жизнь, свободу и достоинство. В политике это означает защиту людей от насилия, пыток и произвольного лишения свободы. Освобождение несправедливо заключённого возвращает ему отнятое право. Но это не делает руководителя государства, который держал человека в заключении, защитником человечности.

Российские военные и чиновники причастны к масштабным нарушениям прав человека в Украине: убийствам мирных жителей, пыткам, сексуальному насилию и принудительным депортациям. Эти нарушения описаны в американском докладе о правах человека. Международный уголовный суд также выдал ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с незаконной депортацией и перемещением украинских детей.

Российские удары по энергетике, водоснабжению и отоплению лишают мирных жителей базовых условий жизни. Внутри России власти подавляют антивоенные выступления, преследуют оппозицию и журналистов, ограничивают работу независимых СМИ. Именно эти действия показывают, как государство относится к человеческому достоинству. Они говорят об этом убедительнее, чем благодарность иностранного переговорщика за освобождение одного человека.

Почему комплимент Трампу тоже ничего не доказывает

В словах Уиткоффа Трамп стал точкой отсчёта для сравнения: спецпосланник напомнил, что Путин называет американского президента гуманистом, и в ответ похвалил собеседника. Получился обмен лестными характеристиками между представителями власти, а в центре разговора оказалась судьба человека, заключённого под стражу неправомерно.

Называть Трампа гуманистом на этом основании так же необоснованно. Благодарность за возвращение американца домой позволяет оценить конкретный результат переговоров. Гуманизм требует последовательно уважать права людей – независимо от их гражданства и политической полезности. Взаимная похвала этого не доказывает.

Как сообщал "Телеграф", пользователи заметили различия во внешности Путина на двух фотографиях, которые, как утверждается, сделаны с разницей в один день. Это вызвало обсуждение его публичного образа и версии о возможной подмене.