В России назвали новую дату мирных переговоров: 4 скрытых мотива Путина тянуть время

Москва не спешит возобновлять трехсторонний формат

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На встрече со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова возобновить переговоры с Киевом и Вашингтоном. Они могут пройти во второй декаде ноября.

Об этом рассказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщают росСМИ. "Телеграф" рассказывает, почему Путин ориентируется на середину ноября.

"Путин сказал Уиткоффу, что РФ в целом готова возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме", — сказал Ушаков.

Почему именно вторая декада ноября?

Международный календарь и саммит АТЭС. На середину ноября приходится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Кремль стремится согласовать дипломатические треки и подготовить почву для возможных встреч Путина с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином .

На середину ноября приходится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Кремль стремится согласовать дипломатические треки и подготовить почву для возможных встреч Путина с президентом США и лидером Китая . Время на изучение американских предложений. Уиткофф привез наработки США по итогам консультаций в Осло с украинской стороной и европейскими партнерами. Теперь РФ нужно время, чтобы изучить документы и сформировать свою позицию.

Уиткофф привез наработки США по итогам консультаций в Осло с украинской стороной и европейскими партнерами. Теперь РФ нужно время, чтобы изучить документы и сформировать свою позицию. Политическая ситуация в США. 3 ноября в стране пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Их результаты могут повлиять на политический расклад в Вашингтоне, хотя прямой связи с переговорами нет.

3 ноября в стране пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Их результаты могут повлиять на политический расклад в Вашингтоне, хотя прямой связи с переговорами нет. Тактическая пауза Кремля. Отсрочка дает Москве возможность не брать на себя поспешных обязательств, оценить реакцию Киева и одновременно показать Белому дому готовность продолжать диалог.

В Кремле назвали середину ноября возможным сроком возобновления трехсторонних переговоров

О чем говорили Путин и Уиткофф

Встреча в Петербурге длилась почти три часа. Ушаков назвал разговор обстоятельным и откровенным. По его словам, Уиткофф рассказал Путину о сути переговоров в Осло и поделился своими комментариями.

Второй спецпредставитель США Джаред Кушнер не смог прилететь в Петербург по состоянию здоровья. После встречи спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев проводил Уиткоффа до трапа. Самолет американского посланника вылетел из "Пулково".

Когда Украина, США и Россия встречались втроем

Последние трехсторонние переговоры Украины, США и России прошли на уровне технических команд в Женеве 18 февраля 2026 года. До этого представители трех стран встречались 22–24 января в Абу-Даби. Переговоры в таком формате приостановили после начала американо-израильской операции против Ирана.

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Как сообщал "Телеграф", 20 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с Уиткоффом в Осло. Затем спецпредставитель США отправился в Санкт-Петербург, чтобы обменяться с Россией идеями и предложениями ЕС.