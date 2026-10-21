Путин послал Трампа: три вывода после визита Уиткоффа в Москву

Кремль показывает всему миру свое желание продолжать кровопролитие

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Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге завершилась без каких-либо существенных результатов. Этим глава РФ продемонстрировал американскому визави свое превосходство и уверенность в победе над Украиной.

Такую оценку дал журналист, политолог, бывший народный депутат Украины и экс-советник главы МВД Вадим Денисенко в Facebook. По его словам, поведение главы России свидетельствует о том, что война будет продолжаться и в следующем году.

Эксперт отметил, что Путин мог бы оказать услугу Дональду Трампу перед промежуточными выборами в США, согласившись на "энергетическое перемирие" или нечто подобное. Однако он демонстративно отверг все варианты.

"Путин послал Трампа. Война переходит в 2027 год. По логике, он должен протянуть руку помощи Трампу и пойти на незначительную уступку, но принял решение, де-факто, послать Трампа. Что это значит? Во-первых, Путин делает ставку на уничтожение украинской экономики и развал финансовой коалиции после мартовских выборов во Франции. Поэтому он не хочет слышать сейчас о заморозке войны", — объяснил Денисенко.

Основные заявления В.Путина и С.Уиткоффа. Инфографика ИИ/"Телеграф"

Он добавил, что Путин демонстрирует пренебрежение и превосходство в отношении президента США. Именно поэтому российские власти отвергают любые предложения по прекращению войны против Украины.

"Во-вторых, похоже, он искренне убежден, что Трамп никуда от него не денется. Хотя надо честно сказать: закон Грэма не имел никакого шанса быть реально примененным. Здесь еще один важный момент, который он ждал всю свою жизнь: он может прямо послать президента США и ему ничего за это не будет. И, в-третьих, к сожалению, новое переговорное окно возможностей появится не раньше весны 2027 года", — подчеркнул Денисенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России назвали новую дату мирных переговоров о прекращении войны, а также о 4 скрытых мотивах главы Кремля тянуть время.