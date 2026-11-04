Мелания променяла Трампа на Украину и Олешки: она сделала "дерзкий" шаг

Пока Дональд Трамп следил за результатами голосования, его жена сосредоточилась на гуманитарной инициативе

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Мелания Трамп проигнорировала мероприятие в Белом доме во время подсчета голосов на промежуточных выборах. Она также никак не прокомментировала их результаты, вместо этого сосредоточившись на собственной дипломатической деятельности, в частности гуманитарной миссии в Олешках.

О том, что первая леди США не присутствовала на мероприятии, пишет Daily Mail. Просмотрев соцсети Мелании Трамп, можно увидеть, что за последние сутки в центре ее внимания были встреча представителей Украины и России в Белом доме, гуманитарная миссия в Олешках и вопросы женского здоровья.

В публикации Мелании Трамп анонсирована встреча представителей Украины и России в Белом доме

"Госпожа Трамп самостоятельно инициировала диалог между двумя враждующими странами и успешно добилась прекращения огня в Олешках и прилегающем Херсонском регионе. Это достижение является беспрецедентной дипломатической инициативой со стороны американской первой леди", – анонсирует публикацию выступление Мелании с заявлением о перемирии в Олешках. В соцсети X также говорится о встрече представителей Украины и РФ.

Мелания Трамп анонсировала встречу представителей Украины и России в Белом доме

Заметим, первая леди США в ходе предвыборной кампании была сосредоточена не на противостоянии демократов и республиканцев, а на собственных инициативах по Украине и поддержке женщин и детей.

Указом от 2 ноября президент Украины Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени за гуманитарную поддержку и помощь украинским детям.

Как сообщал "Телеграф", омбудсмен Дмитрий Лубинец оценил роль Мелании Трамп – по его словам, предыдущие форматы не дали результата, а после ее присоединения миссия в Олешках удалась. Он также отметил, что сложнее всего было обеспечить режим тишины на большой территории в течение длительного времени.